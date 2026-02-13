1492’ye tarihlendiği düşünülen çizimin görüntüsü klipte buz patencilerine, kayakçılara ve diğer kış sporcularının bedenlerine dönüşüyordu. Ancak eserin orijinalindeki penis silinmişti.

Guardian haberine göre ‘eksikliği’ ilk olarak İtalya merkezli Corriere della Sera fark etti. Haberde “Vitruvius Adamı’nın cinsel organına ne oldu?” diye soruldu.

Muhalefet tepkili

Aşırı sağcı Giorgia Meloni hükümetini Rai televizyonunu domine etmekle sık sık suçlayan muhalefetten de tepkiler gecikmedi. Merkez sol Demokrat Parti milletvekilleri konuyu Meclis’e taşıdı.

Kültür Bakanı Alessandro Giuli’den Rai’nin kullanımına dair açıklama talep edildi. Muhalif vekiller, değişiklik için eserin orijinalinin koruyucularından onay alınıp alınmadığını öğrenmek istiyor.

Muhaliflerin ‘tahrif’ ve ‘sansür’ suçlamalarına karşın Rai ise bu tepkileri kanalı hedef alan bir başka ‘asılsız’ tartışma diye niteledi.

‘Penisgate 2’

Vitruvius Adamı tartışması, olimpiyattaki ikinci ‘genital temalı’ kriz oldu.

Kayakla atlama sporcularının tulumlarının yüzey alanını artırmak için penisine hyalüronik asit ve parafin enjekte ettiği iddiası ‘Penisgate’ diye anılmaya başlanmıştı.