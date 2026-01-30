Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Maarif Koleji (TMK) Müdürü Candan Kortay başkanlığında okul öğretmenleri, okul aile birliği üyeleri ve öğrenci konseyini kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, TMK okul idarecileri, öğretmenleri okul aile birliği ve öğrenci konseyinden oluşan bir heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilen kabulde ayrıca Cumhurbaşkanı Erhürman’a hediye takdimi yapıldı.