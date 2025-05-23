Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atleks Sanverler Ortaokulu'nun yıl sonu sergisine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, çocuklara destek vermek için yıl sonu sergisinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, küçük yaştaki çocukları eğitmenin ve gelişimlerine katkıda bulunmanın büyük özveri gerektirdiğini, öğretmenlerin bunu başarıyla yaptıklarını söyledi.