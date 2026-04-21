Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin de yer aldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erhürman’a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.

Görüşmede son gelişmeler ve güncel konular ele alındı.