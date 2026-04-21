(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanı’nda meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Yağız Atyaç yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ebrar Kiriş olguları aktardı. Polis, zanlı Aytaç’ın 14 Nisan saat 14.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda x-ray cihazından geçerken tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 74 miligram kokain ele geçirildiğini belirti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, haklarında 9 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini, sonucun çıktığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.