Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, TDP’nin programı ve kadrolarıyla göreve hazır olduğunu kaydederek, “Mevcut süreç sürdürülemez. Seçim erken değil, gecikmiştir” dedi.

Partiden verilen bilgiye göre, Damla Dabis’in Kanal T’de hazırlayıp sunduğu programa katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekinci, siyasetin yeniden güven ve liyakat temeli üzerine kurulması gerektiğini, veri odaklı siyaset için nüfus sayımının zorunlu olduğunu belirtti.

Ekinci, saha çalışmalarında TDP’ye yönelik güçlü bir beklenti ve özlem gözlemlediklerini ifade etti.

Redif Ekinci, ülkedeki ekonomik ve yapısal sorunların temelinde yönetim zafiyeti olduğunu, mevcut anlayışın toplumsal refah yerine dar çıkar ilişkileri üzerinden şekillendiğini, ülkenin en basit krizlere dahi hazırlıksız yakalandığını, bunun temelinde vizyon eksikliğinin yattığını savundu.

Ekinci, mevcut hükümetin meşruiyetini kaybettiğini, ülkede yolsuzluk, rüşvet ve sahte diploma skandalları yaşandığını, toplumda ciddi bir güvensizlik oluştuğunu savunarak, yolsuzlukla mücadele edilmeden hiçbir reformun başarıya ulaşamayacağını, topluma yaşatılanların hesabını soracaklarını söyledi.

Hayat pahalılığı tartışmalarına da değinen Ekinci, kamu ve özel sektör çalışanlarının karşı karşıya getirildiğini savunarak, “Bu bir emekçi sorunu değil, yönetim sorunudur.” dedi.

Siber saldırılarla ilgili de konuşarak, bunun yalnızca ifade özgürlüğü ekseninde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Ekinci, süreçte en büyük sorunlardan birinin kurumsal muhatap eksikliği olduğunu savundu. Ekinci, basın emekçilerinin kiminle iletişime geçeceğini bilmediğini söyledi.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, devletin üst kademelerinde dahi koordinasyon eksikliği yaşandığını, sürecin organize bir müdahale olduğunu savunarak, “Bunu yapanlar bu ülkenin dinamiklerini çok iyi biliyor. Bu bir demokrasi suikastıdır.” görüşünü dile getirdi.

Ekinci, dijitalleşmenin yalnızca teknik bir konu değil, temel bir hak olduğunu vurgulayarak, şeffaflık ve denetim için dijital altyapının şart olduğunu belirtti.