Polisten verilen bilgiye göre, 13-19 Nisan tarihleri arasında 70 trafik kazası meydana geldi, kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi 28 kişi yaralandı.

Kazaların 24'ü süratli araç kullanmak, 16'sı dikkatsiz sürüş yapmak, 12'si kavşakta durmamak, 10'u yakın takip, 8'i de diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazaların 21'i Gazimağusa, 20'si Lefkoşa, 17'si Girne, 6'sı Güzelyurt, 6'sı da İskele'de meydana geldi.

-Denetimler

Ülke geneli 13-19 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde 16 bin 233 araç sürücüsü kontrol edilirken, 2 bin 636 sürücü de rapor edildi. Denetimlerde 286 araç trafikten men edildi, 15 sürücü ise tutuklandı.

Trafik suçları ve trafik suçunu işleyenlerin sayısı şöyle:

"Sürat 822, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 265, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 234, muayenesiz araç kullanmak 102, trafik levha ve işaretlerine uymamak 100, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 94, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 74, dikkatsiz sürüş 39, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 28, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 27, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 25, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 22, tehlikeli sürüş 18, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 18, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak 9, trafik ışıklarına uymamak 6, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak 6, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 6,

diğer trafik suçları 835."