CTP uzaydan mı geldi!

Önce CTP’yi birkaç laf etmek gerek...

Zira hele de hastane yangınından sonra öyle açıklamalar geliyor ki bunların kimin kaleminden çıktığını merak etmiyor değiliz!

Ama adımız gibi eminiz ki bir çoğu genel başkanın bilgisi dahilinde oluyor...

Bu aslında tüm partilerde farklı değil!

Her partide basın açıklamalarını kaleme alan birkaç kişi vardır...

Konusuna göre görevlerini yerine getirirler!

Parti başkanları ve kurmaylar da açıklamaları medyada görürler...

Elbette siyaset ekip işidir ama!

İnsaf da dinin yarısıdır şeklinde yapılan açıklamalar, her kim kaleme almışsa öncelikle genel başkanları bağlar...

Sanırız CTP içinde de birileri her konuya siyaset karıştırarak seçim pirimi yapmaya çalışıyor!

Bunların geri tepeceğini tahmin bile edemiyorlar...

...

Bir kere şu anda toplumsal seferberlik ilan etmemiz gereken günlerden geçiriyoruz...

Hastane yangını konusunda zaten kafalarda çeşitli şaibeler varken, bir de bir siyasi partinin ortaya çıkıp yangındaki çalışmalara tepki göstermesi, hele de bu parti CTP olunca daha fazla göze batmaktadır...

Bu konuda hükümeti ya da ilgili bakanlığı sırf siyasi rant uğruna eleştirmek hem ülke gerçeklerini görmemezlikten gelmektir, hem de siyasi etikle bağdaşmamaktadır...

Oysa CTP gibi bir parti, bizzat işin içine girmeli, basın bildirisiyle değil, olayın yaşandığı yere bizzat uzman bir ekip göndermeli ve çalışmalara bilimsel veriler ışığında katkı koymalıdır!

Sorumlu muhalefet de bunu gerektirir...

...

CTP’den gelen açıklamalar ve hele de CTP’li bazı hekimlerin yanan devlet laboratuvarı konusunda yaptıkları açıklamalar da manidardır...

Devlet laboratuvarı yandı yerine yenisi yapılmadı!

Peki bu süreçte bakanlıkta CTP’li isimler ne yaptı...

Burada önce aynaya bakmak gerek!

İğne-çuvaldız meselesi...

Makamdayken böyle önemli hassasiyet gerektiren bir konuda bir çivi bile çakmayanlar nasıl olur da muhalefete inince bu olayı tartışma konusu yaparlar ki?

Hiç mi düşünmezler gün gelir arşivler insanın yüzüne çarpılır...

Sevgili CTP’li dostlar!

Siyaseti artık bir yana koyun...

Gün kavga değil, birlik, mücadele ve dayanışma günüdür!

Karşıya çekilip eleştirmek, olaylardan kendini soyutlanmanın bu memlekete bir nebze katkısı olmayacaktır...

Bir de sizler uzaydan gelmediniz ki, ülkede yaşanan olaylardan kendinize de pay çıkarmayınız!

Hele de seçim sürecinde ne partinize ne de adayınıza zara verecek garip fikirlerden kaçınmanız hem sizin hem memleketin faydasına olacaktır...

Ek mesaileri soran hekimler kim?

Ortada çok ciddi, hatta canlar kaybettiğimiz bir hastane yangını olayı var...

O birkaç saatlik müthiş mücadele içinden bazı isimsiz kahramanları da çıkardı ama...

Bir de sadece cebine gireceği ek mesai ücretini de düşünenler yok değil!

Yangından sonra bakanlık kararıyla bazı özel hastanelere sevk edilen hastalar ve görevlendirilen hekimlerden bazılarının ülke menfaatleri yerine ek mesaileri düşünmesi, bunu dert edinmesi ve sohbetlerde dile getirmesi, ayıp ötesi bir şey olsa gerek değil mi?

Ayıptır, günahtır yahu!

Anıtkabir’e gitmeyen vekil!

Ekonomi ve Bütçe Komitesi Ankara’da bir takım temaslarda bulunmak için geçen hafta bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türk insanında adettir...

Ankara denilince öncelikle Anıtkabir gelir!

Çünkü Kıbrıs Türkü Atatürkçüdür...

Atatürk Türkiyesi hayranıdır!

Ama bazıları var ki tam da evlere şenlik...

Hem de bu ülke insanının vekili!

İşte bunlardan birisi Ankara ziyaretinde diğer komite üyeleri Ata’nın huzura çıkarken, kendisi otelde kalmayı yeğlemiş...

Tek kelime ile yazıklar olsun!

Sabit kamera bazılarını niye bu kadar rahatsız ediyor!

Son günlerde resmen kampanya başlattılar...

Ölümlü trafik kazalarını önemli oranda azaltan kameralara resmen tepki yağmuru var!

Hatta soluğu mahkemede arayan bile yok değil...

Arkadaş bırakın bu saçma sapan tepkileri!

Ayağınızı belirlenen yerlerde benzinden biraz çekin, ne kapınıza ceza gelir ne de başınız polisle derde girer...

Toplumsal tepkinin de bir adabı vardır yani!

MESAJ KUTUSU

Sayın Süleyman MANAVOĞLU, Ahmet Bayraktar adlı zanlının polise imza atmaya gitmediği, hatta bir iş insanı tarafından yurt dışına kaçırıldığı konusunda ciddi ihbarlar yapılmaya başlandı. Konu artık medyaya da yansıdığına göre detaylı bir açıklama şart oldu değil mi!

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Sayın Sunat ATUN, büyük uğraşlar sonucu rahmetli valideniz adına kurulan vakfı nihayet son bakanlar kurulu kararıyla hayır kurumu olarak tescil ederek en büyük arzunuzu gerçekleştirmişsiniz. Hayırlara vesile olsun artık...

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Sayın Cafer GÜRCAFER, Limandaki arazinizi devlete devredip onun yerine İskele yakınlarında epey de büyük bir araziyi almak için yoğun bir çalışma temposunda olduğunuz konuşuluyor. Siz her zaman işinizi bilirsiniz değil mi? Hayırlı işler bol kazançlar dileriz...

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Ankara’nın bizim buralarda maarif okulları projesi konusunda hala sessiz kalmanız biraz manidar değil mi? Eğitimin patronu olarak detaylı bir açıklama beklendiğini hatırlatmak gereği duyduk...

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Sayın Turgay AVCI, DAÜ’de rektör adayları artık belirlenmeye başladığına göre şimdi sizin için de karar zamanıdır. Hükümet desteği de olduğuna göre daha neyi bekliyorsunuz ki? Hadi bakalım biraz cesaret...

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Sayın İbrahim BENTER, Vakıflar İdaresi olarak bir kez daha ağırlığınızı gösterip hastane yangını konusunda fazlasıyla elinizi taşın altına koydunuz. Bazı kurumların devletten daha güçlü olması da epey manidar değil mi? Bu da tabi ki bambaşka tartışma konusudur...

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Sayın İsmail ARTER, hastane yangını olayında büyük hassasiyet gösterip belediyeden Lefkoşa’ya çalışan tahsis etmekle büyük bir sorumluluk örneği de göstermiş oldunuz. Umarız diğer belediye başkanlarına da örnek teşkil eder ve yaralar el birliğiyle sarılır....

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Sayın Hasan TAÇOY, Ankara’da Fuat Oktay ile yaptığınız sürpriz gelişme parti içinde epey konuşulmaya başladı. Bu arada gelecekte genel başkanlık konusunda da temel atmış oldunuz değil mi?

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Sayın Mustafa BEŞOK, eşinizin eğitimi sonrası ve mesleki birikimi de yeterli olunca Lefkoşa'ya kaliteyi getirecek bir güzellik salonu açmışsınız. Lefkoşalı bayanlar tarafından heyecanla beklenen güzellik merkezinin açılışını ise kimin yapacağı merak ediliyormuş.

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Sayın Ali Murat BAŞÇERİ, Lefkoşa Devlet Hastanesi yangınından sonra Ankara’dan her hangi bir desteğin olup olmayacağı konusunda bazı mesajlar gelmeye başladı. Güzel haber var mı yoksa bu sefer kendi ciğerimizi kendi yağımızla kavurma durumları mı?

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Sayın Ahmet BENLİ, Gönyeli’ye hayati değeri olan yeni bir köprü müjdesi bölge halkı arasında memnuniyetle karşılandı. Bu arada umarız bu kez mahkemelik bir konu söz konusu olmaz değil mi?