Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Ana muhalefet CTP slogan partisi olmaya devam ediyor...

Yeni bir tane daha buldular!

Utan ve git...

Sosyal medya bu sloganla coştu şimdi de!

Profil resmini bu sloganla değiştiren bile var...

Peki iş yapar mı?

Bize göre yapmaz!

Daha önce de çok denendi işe yaramadı...

CTP için sadece slogan partisi değil sosyal medya partisi de denmeye başladı!

Özellikle de Erhan Arıklı ile didişiyorlar...

Arıklı da bile bile sinir bozucu paylaşımlar yapıyor ki diğer kesimin kahramanı olsun!

CTP de Arıklı’nın tezgahına gelmiş gibi...

Önce Tufan hoca sonra da diğer parti kurmayları yaylım ateşine tutuyor!

Kazananın Arıklı olduğunun bile farkında değiller...

...

Dikkat ederseniz HP genel başkanı Kudret hoca da bu sıralar tamamen CTP’ye yüklenerek Tufan hocaya sokak çağrısı yapmaya başladı...

Sizin yeriniz orası değil burası demeye getiriyor!

Ama CTP bunun karşılığını çok önceden bulmuş...

Hem mecliste hem de sokaktayız mesajı veriyor sürekli!

CTP’liler UBP’yi mecliste yalnız bırakmamakta kararlı...

Bir de meclis kürsüsü var tabi ki!

Meclis kürsüsünde konuşan tüm vekiller bunun kendilerine getirisi olacağını düşünüyor...

Bize göre tam aksine!

Millet mutfak derdinde olduğu için eğer seyreden varsa sadece öfkeleniyor...

Hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerine!

Al birini vur ötekine misali...

...

Şunu özellikle ifade etmek istiyoruz...

Bu süreçte hükümette tek alternatif parti UBP ve küçük ortaklardır!

Senaryo şimdi değil çok önceden yazılmış çizilmiş...

Siz hiç bakmayın Türkiye’den gelen üst düzey yetkililerin kibar konuşmalarına!

İki ülke arasında imzalanan iş birliği protokollerinin hemen hiçbiri tamamlanmadığı için Ankara’nın önceliği önce bunlar sonra yenileri...

Bu nedenle şu anki koalisyon hükümeti bulunmaz Hint kumaşı gibi!

Bizimkilerin itiraz etme şansı bile yok...

Bunun için büyük cesaret ister!

Eğer karşı duruş sergilerlerse başlarına ne geleceğini çok iyi biliyorlar...

...

Sadece UBP değil CTP de bunun bilincinde...

Diyelim ki Kudret hocanın da ısrarla söylediği gibi vekillikten istifa edip sokağa indiler!

Hadi yine diyelim ki sokak eylemler ile iktidarı devirip yeni bir erken seçim yapmayı başardılar...

İktidara gelirler mi?

Geçenlerde yapılan bir anket geçti elimize ne hikmetse artık UBP hala birinci parti durumunda...

Diyelim ki UBP gitti CTP geldi!

Hatta gümbür gümbür geldi...

CTP Ankara’nın her dediğini yapar mı?

Yaparsa vay yapmazsa başka vay!

Ankara’nın istemediği bir iktidarın çok da uzun olmayacağını artık sokaktaki çocuklar bile biliyor...

Ne demeye getiriyoruz?

Bu süreçte iktidar olmak CTP’nin işine gelmez...

Sırf bu nedenle Kudret hoca çok zorlasa da Tufan hoca ve ekibi meclisi terk edip sokağa inmez!

Zaten inerse de çok akıllıca olmaz...

Onun için kesin olan tek şey hem mecliste hem de sokakta sloganı ile daha uzun bir süre devam edeceklerdir!

MESAJ KUTUSU

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, daha önceki gelmiş geçmiş tüm sağlık bakanlarına organ bağışı konusunda çağrıda bulunduk ancak hiç birinden de olumlu yanıt alamadık. Aynı çağrıyı size de yaparak birlikte organ bağışı yapmayı öneriyoruz, eğer kabul ederseniz kamuoyunda da olumlu etki yapacaktır düşüncesindeyiz...

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Sayın Deren OYGAR, kış ayları yaklaşırken özellikle veliler yeni corona virüsü konusunda endişeli olduklarını belirten sorular yöneltmeye başladılar. Umarız ki yaygınlaşmadan gerekli önlemleri alıp tüm kamuoyunu rahatlatırsınız...

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, tuttuğunuz takım yeni sezonda hayli iyi giderken keyfinizin yerine geldiğini ve büyük bir heyecanla ezeli rakibinizle karşılaşacağınız günü beklediğinizi duyduk. Yine de geçen sene ki iki maçı da hiç unutmamanızı salık veririz zira yine hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz...

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