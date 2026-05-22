Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), eğitim sisteminin her alanında ve kademesinde sorunların arttığını savundu.

CTP, bir okulda görev yapan öğretmene ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaparak, bunun “son derece ciddi” ve “kabul edilemez” olduğu kaydetti.

CTP’nin öğretmenlik mesleğini bir meslek grubundan daha fazlası olarak gördüğü, her uygulamanın çocuğun üstün yararı için olması gerektiğinin savunucusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, çocukların eğitim hakkı, akademik, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin bütünlüklü olarak sağlanmasının; ihmal ve istismara karşı korunmasının devletin “en önemli ve öncelikle sorumluluğu” olduğu vurgulandı.

UBP-DP-YDP hükümetinin bu sorumluluğun farkında olmadığı savunulan açıklamada, “Liyakatsizliğin normalleştiği bir sistem yaratıldığı; okulların, çocukların gelişim alanı olmaktan çıkarıldığı, ihmalin, değersizliğin ve yaşanan son olayda olduğu gibi istismar şüphesinin var olduğu ortamlar haline getirildiği” ileri sürüldü.

“Partizanlık, liyakatsizlik ve eğitimi yönetememe, bugün yaşadığımız çürümenin temel nedenidir” görüşü savunulan açıklamada, “Liyakat ortadan kalktığında denetim de ortadan kalkar. Denetim ortadan kalktığında ise ihmaller görünmez, çocuklar korumasız kalır.” denildi.

-“Olay çok ciddidir… İhmal ve denetimsizlik sorumluluğu bulunanlar soruşturmalı”

“Siyasi koruma altında olduğunu düşünen liyakatsiz yapı, hesap verme sorumluluğu hissetmez. Böyle ortamlarda öğrencinin yaşadığı ihmal çoğu zaman örtülür, şikâyetler bastırılır, sorunlar çözülmek yerine saklanır.” ifadelerine yer verilen açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

“Olay çok ciddidir. Soruşturma zanlı ile sınırlı kalmamalı çocuklarımızın yüksek yararı gözetilerek ve psikolojilerinin olumsuz etkilenmemeleri için gerekli tüm tedbirler alınarak olayda ihmal ve denetimsizlik sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumlar soruşturmalıdır.

Öğretmenlikte liyakat yalnızca bir ‘istihdam politikası’ değildir. Doğrudan çocuk güvenliği meselesidir, çocuk hakları meselesidir, toplumun geleceği meselesidir. CTP, denetimlerin eksiksiz sağlanacağı bir düzen kurmaya kararlıdır.”