Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Anamuhalefet CTP’nin üzerinde uzunca bir süredir kamuoyu baskısı vardı...

Ayrıca parti tabanının görüşleri de aynı paralellikteydi!

Yaz sezonunun geçmesiyle birlikte havalar serinleyince parti kurmayları uzun süren toplantılar sonucu nihayet sokağa inme kararı aldılar...

Bu aynı anda hem sokak hem meclis sloganın gerçekleşmesi anlamını taşıyordu!

Tufan hoca dünkü basın toplantısında 27 Ekim’de yapılacak yürüyüşle eylemlilik sürecinin başlayacağını duyurdu...

Bu konuda birliktelik mesajı vererek halktan da destek istedi!

CTP’nin sırf kalabalık gözüksünler diye halkın desteğine ihtiyacı var mı bilemeyiz konuyu geçtiğimiz günlerde kaleme almış ve eleştirmiştik de...

Partinin binlerce üyesi ve sempatizanı vardır eğer gerçek ve sürekli bir eylem olacaksa da CTP önce kendi gücüyle sokaklarda olmalıdır!

Zaten parti gönüllüleri de halkın ta kendisi değil midir?

...

Ülkede hemen hiçbir şeyin iyiye gitmediği söylemleri doğrudur...

Zaten CTP de eylem sürecine bu nedenlerle başlama kararı üretmiştir!

Zaman ve zemin de uygun olduğuna göre 27 Ekim tarihi ülke siyaseti için milat olabilecek bir öneme sahiptir...

Öncelikle de Erhürman sadece CTP için değil tüm ülke için bir umuttur, gelecektir!

Yaşlı, genç demeden çoğunun gönlünde yer bulmuştur...

Ama parti içi eleştirilere gelince fazla hoşgörülü olması ve Ankara ile ilişkilerde iyimser olmasıyla eleştirilmektedir!

Ankara ile ilgili eleştirilerde bile kullandığı kelimeleri seçerek konuşur, iki ülke arasındaki ilişkileri olmazsa olmaz olarak değerlendirir...

Türkiye’ye karşı kafa tutmak gibi bir çizgisi de yoktur!

Ama bu tavrı da parti içinde bazı diğer kurmaylar tarafından yapılan kulislerde eleştirilmektedir...

...

Ülkenin ikinci büyük partisi olan CTP’nin dünkü basın toplantısında aslında bir anlamda erken seçim çağrısı da yapılmıştır...

Bunu 27 Ekim akşamından itibaren daha fazla duyacağımıza adımız gibi eminiz!

CTP başlatacağı eylem süreciyle erken genel seçim olmasını başarabilir mi işte burada bazı endişelerimiz mevcuttur...

Çünkü sadece UBP değil Ankaralı üst düzey yetkililer de erken bir genel seçim istemediklerini artık açık bir şekilde söylemektedirler!

Bunda da en önemli unsur KKTC’de sürekli yarım kalan projelerin tamamlanmak istenmesidir...

CTP’li bir iktidar Ankara’nın önüne takoz koyar görüşü hakimdir, CTP’nin iktidar olmasıyla özellikle özelleştirmeler konusunda çeşitli soru işaretleri vardır!

...

CTP biraz geç olsa da doğru bir karar üretmiştir...

Başlayacak eylemler dizisiyle birlikte buna bir de halk desteği ve tabi ki diğer siyasi parti ve örgütlerin desteği eklenirse iktidarı hiç zorlanmadan hayli sallayabilir!

Dün itibarıyla artık ok yaydan çıkmıştır...

Bunun dönüşü de yoktur!

Önümüzdeki dönem CTP için tarihi bir sınav niteliğinde olup partinin de ülkenin de kaderini belirleyecek öneme sahiptir...

Kendilerine önerimiz, iktidarı sadece eleştirmek biraz kolaycılık olacağından artık alternatif görüşlerini de vatandaşa anlatmaya başlayıp, inandırıcı olabilmeleridir!

“Chabad’ı ülkemde istemiyorum...”

“Bugün Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakanı, Dışişleri ve İçişler Bakanını görüşerek, telefonla arayarak, 2008 yılından itibaren ülkemizde yasalarımızda yeri olmayan CHABAD’ın faaliyetlerine son verilmesine, Girne’deki örgüt evine ve örgüt evinin balkonunda asılı bulunan, “Kuzey Kıbrıs Yahudi Merkezi” yazılı tabelanın indirilmesine ve gizli örgüt mensubu temsilcisinin de vatandaş ise vatandaşlıktan atılmasına ve deport edilmesini isteyeceğim...

Çünkü biliyoruz ki 14 gündür tüm dünya insanlarını derinden yaralayan Filistin halkını ve Yahudileri derin üzüntüye boğan menfur saldırılarının arkasında, ülkemizde de faaliyet gösteren, “örgütlü taşınmaz” alan CHABAD ve bu örgütün mensubu olan başbakan Binyamin Netanyahu vardır.

Yine yakından takip ettiğim üzere, İsrail’de 39 hafta her cumartesi günü protesto edilen bu zihniyet, dün de ABD Senatosunda bir kez daha soykırıma karşı olduklarını belirterek, “Yahudiler, Filistin halkının yanındadır.” diyerek tepkilerini koymuşlardır.

Şimdi tepki koymak sırası, KIBRIS TÜRK HALKINA ve devletimize gelmiştir. CHABAD’ı KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’nde istemiyoruz.

Ve biliyoruz ki yarın Filistin halkının yaşadıklarının aynısını KIBRIS TÜRK HALKI da yaşayacaktır...”

(Yasemin ÖZTÜRK)

MESAJ KUTUSU

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