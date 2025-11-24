Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ülkede son dönemde artan organize suç faaliyetleri ile gazetecilere yönelik ölüm tehditlerinin ciddi bir güvenlik krizi yarattığını belirterek, “Bu memleketi suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, organize suç faaliyetlerindeki artışın, cesaretlenen çete oluşumlarının ve bu tabloyu kamuoyuna aktaran gazetecilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak özgür basının ve halkın gerçekleri öğrenme hakkının sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verilen açıklamada, gazetecilere yönelik tehditler “demokrasinin özüne ve toplumun haber alma hakkına ve kamu güvenliğine yönelmiş bir saldırı” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Birçok gazeteciden sonra ve son olarak gazeteci Pınar Barut’un hem kendi canı hem de ailesinin güvenliği üzerinden ölüm tehdidi alması, basın mensuplarına dönük saldırıların ne kadar vahim bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir” denilirken; son günlerde iş yerlerinin kurşunlandığı, galerilerin kundaklandığı ve suç örgütlerinin ‘gövde gösterisi’ yaptığı bir dönemden geçildiği ifade edildi.

“Hiç kimse şunu unutmamalıdır: Basını susturamayacaksınız, halkın sesini boğamayacaksınız” denilen CTP açıklamasında, ülkede ortaya çıkan güvenlik zafiyetinin temelinde denetimsizlik, sorumsuzluk ve ciddiyetsizliğin bulunduğu; "giriş-çıkış kontrolleri, nüfus politikaları, silah izinleri ve kriminal yapıların takibi gibi alanlardaki zaafların suç örgütlerini cesaretlendirdiği ve çetelerin ülkeyi kuşattığı" savunuldu.

Açıklamada ayrıca, hedef alınanın yalnızca gazeteciler değil, tüm toplum olduğu; son haftalarda kriminal vakalardaki artışa paralel olarak tehditlerin çoğalmasının “Ülkenin bir güvenlik krizine sürüklendiğinin açık göstergesi” olduğu kaydedildi.

CTP açıklamasında şu değerlendirmelere de yer verildi:

“Bu ülkede çeteler düzene sahip olamayacak. Korku ile toplumu yönetmeye çalışan suç örgütlerine geçit vermeyeceğiz. Gazetecileri hedef alarak halkın gerçeğe ulaşma hakkını gasp edenlere karşı mücadelemiz sürecektir.”

Basın özgürlüğünün demokratik yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu, gazetecilerin güvenliğinin ise devletin tartışmasız sorumluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tehditleri görmezden gelmenin “Suçun ortağı olmak” anlamına geleceği savunuldu.

-CTP’den tedbir çağrısı

CTP açıklamasının sonunda, suç örgütlerine karşı vakit kaybetmeden etkili ve kararlı bir mücadele başlatılması, mevcut güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi ve gazeteciler başta olmak üzere tüm toplumun huzurunu sağlayacak somut tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.