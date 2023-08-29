Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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İlkokul 2’inci ve 4’üncü sınıf çocuklara okutulacak kitaplarla ilgili sorun gittikçe büyüyor.

Konu çocuklar ve eğitim olunca Kıbrıs Türkü’nün tahammülü yoktur.

Çocuklarının aydın, Atatürkçü bir birey olarak yetiştirmek en büyük arzularıdır.

Bu arzu maalesef yavaş yavaş bir hayale dönüşüyor.

Okulların fiziki yapısından eğitim kalitesine özel okulların eğitim sektöründeki yerinden öğretmen eksikliğine birçok sorun var.

Şimdi,okul kitaplarında İslami sembollerin öne çıkarıldığı, LGBT+ ve kadın haklarının yok sayıldığı iddia ediliyor.

Eğitim Bakanlığı ve Talim ve Terbiye dairesi yaşanan sorunun baş sorumlusu olarak görülüyor.

İdari kısmın hatalarına geleceğiz ama önce suçlamaları irdeleyelim.

İslami sembollerin öne çıkarılması!

Fotoğrafa bakalım:

Öne çıkarılan örneklerde başörtüsünün öne çıkarıldığı hissediliyor.

Başörtüsü öcü değildir evet ama Kıbrıs Kültürünü yansıtan ve aşina olunan bir durum da değildir.

İnsanların bu konuda rahatsızlık duymasının sebebi bunun göze sokulmak istenmesi.

Kıbrıs Türkü örtülüsüne açığına saygılı dünyanın en hoş görülü toplumlarından biridir ancak bir şeyi zorla kafalarına kakmaya çalışırsanız bu ters teper.

Gerek yok bu siyasal İslamcılık oyunlarına.

LGBT+ ve kadın haklarının yok sayıldığı da iddia ediliyor kitaplarda.

Kıbrıs Türkü LGBT+ konusunda da hoş görülüdür. Kimsenin tercihleriyle uğraşmaz saygı duyar.

Açalım bu konuyu;

Nedir bu LGBT+?

Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel veya travesti ve adını bile bilmediğimiz daha fazlası…

İlkokul 2’inci sınıf çocuklarınıza okul kitaplarınızda bunlardan bahsedilmesini istiyor musunuz?

Saygı duyarız ama istemeyenleri de düşünün lütfen.

Amacımız kimseyi kırmak üzmek değil.

Hoşgörü bizim ortak paydamız ancak kültürel değerlerimizi geçmişimizi de unutmayalım lütfen.

Bırakın kitaplarda Filistin’den Hindistan’dan aile örneklerini mücahitlerin aile hayatından Kıbrıs Türkünün bugünlere nasıl geldiğinden örnekler verin.

Bizi biz yapan değerlerle çocuklarımızı buluşturun.

Başka gözlerle hazırlanan kitapların bizim okullarımızda ne işi var.

Bizlerin kitap hazırlayacak doğru düzgün öğretmeni yok mu?

Kadını yaralayıcı ifadeler varmış kitaplarda…

Bizlerin önüne sürdüğünüz sorunlara bakar mısınız?

Yıl olmuş 2023 hala kadın haklarından bahsediyoruz.

Ne Rum sevici geçmişini çocuklarımıza unutturmaya çalışan kitaplar ne de kültürel olarak bizlerle alakası olmayan gerici yaklaşım bizden uzak olsun.

Kıbrıs Türkü Atatürkçüdür, hoşgörülüdür, mücahittir, aydındır gerisi hikayedir…

Yeni bir tören alanı şart!

En büyük zaferlerimiz en mutlu günlerimiz artık çileye dönmesin.

Milli bayram kutlamalarımız KKTC’nin en işlek en yoğun caddesinde yapılıyor.

Lefkoşa’da, Alpet (Altınbaş) Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılıyor.

Önce prova için sonra da tören günü.

Trafikte kaos yaşanıyor. İnsanlar çılgına dönüyor.

Kıbrıs Türkünün bu tür kutlamalar için çok daha verimli bir güzergaha ihtiyacı var.

Ulaşımı kolay, katılımın daha yüksek olacağı ve trafiği kördüğüm yapmayacak bir yer.

Yıllardır bu sorunu çözemedik. Her bayram bir kabusa dönümesin, ağzımızın tadı kaçmasın.

Bu arzu asla milli bayramlardan duyulan bir rahatsızlık değildir.

Sadece daha uygun sorunsuz bir yere ihtiyaç var. Bunu görüyoruz biliyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz.

Sorun bu…

MESAJ KUTUSU

Sayın Özdemir BEROVA, eski bir otel işletmecisinin 50 Milyon TL üzerindeki vergi borcunun silinmesi için üzerinizde büyük baskı oluşturulduğunu duyduk. Emri vereni de vergi affı istenileni de biliyoruz uyarız siyaset hayatınızın en büyük hatasını yapıp da kendinizi zor durumlara düşürmezsiniz, uyarmadı demeyin olur mu?

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, Ankara’ya bakan olarak gidip protokol ile karşılanırken oradayken görevden alındığınız için havaalanına taksi ile gitmeniz Ankara kulislerinde de konuşulmaya başladı. Yakında kapınızı bu konuda bazı medya mensupları çalarsa sakın şaşırmayın!

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Sayın Metin FEYZİOĞLU, KKTC’ye özel kredi kartlarına üç taksit kararında en büyük payın sizin olduğu konusunda yorumlar yapılmaya başlandı. Özellikle ticari işletmeler en azından hiç yoktan iyidir diyerek teşekkür mesajları gönderiyorlar, tebrik ederiz…

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, önümüzdeki kışın karanlık geçebileceği yönündeki açıklama ve uyarılarınız kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor. Vatandaş hnaliyle soruyor eğer olacaksa devlet erkanının o koltuklarda ne işi var diye! Yerden göğe kadar da haklılar değil mi?

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Sayın Rifat GÜNAY, bazı bankaların ilk evim projesinde herkese değil de torpilli vatandaşa kredi vermek istediklerini biliyor muydunuz? Bu arada bazı eksik evrağı olanlara göz yumdukları yönünde de ihbarlar gelmeye başladı, konuya Merkez Bankası olarak hassasiyet göstermeniz isteniyor!

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Sayın Mesut ENER, geri dönüşünüz için gerekli görüşmeler yapıldı ve talimatlar verildi. Artık eski görevinize mi dönersiniz yoksa başka bir bakanlığın müsteşarlığına mı getirilirsiniz onu da artık önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz…

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, din dersleri ve kursları konusunda pek yakında yeni kararlar üretilip masanıza koyulacağını öğrendik. Buna sadece sendikalar değil kamuoyundan büyük tepkiler alacaksınız, birden fazla düşünmekte yarar görüyoruz…

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Sayın Çelebi ILIK, Çayönü Kalkınma Kooperatifi yönetiminin yanlış kararları artık su yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle bölge halkı kendilerini bilgilendirmek için detaylı bir açıklama yapmanızı beklediklerini belirten mesajlar göndermeye başladı, haberiniz olsun istedik…

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Sayın Hüseyin PAŞA, kurumunuz çalışanlarının oluşturduğu sendikanın borcu olan devlet kurum ve camilerinin elektriklerin kesme yetkisi var mı? Bu konuda sizin ile birlikte mi çalışıyorlar yoksa çok ta kurum üst düzey yönetimini kaale bile almıyorlar mı?

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Sayın Yüksel ÇELEBİ, Taşkent Piknik Alanının mühürlenmesi konusunda açıklama yapacağınızı söylediğiniz halde bunu hala gerçekleştirmediniz. Bilirsiniz ya sözağızdan çıkar ve bir daha da geri dönmez!

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