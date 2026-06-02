Veteriner Dairesi, Kurban Bayramı süresince yoğun hayvan kesimi gerçekleştirilen Gazimağusa Belediye Mezbahası’nda; insan, çevre ve hayvan sağlığını tehdit edebilecek ciddi eksiklik ve uygunsuzluklar tespit edildiğini belirtti.

Daire’den yapılan açıklamada, veteriner mevzuatı kapsamında yapılan değerlendirmede söz konusu mezbahanın faaliyetlerinin “Tespit edilen tüm eksikliklerin belediye tarafından giderilmesi, gerekli düzeltici önlemlerin alınması ve daire tarafından yapılacak kontroller neticesinde uygunluk sağlanıncaya kadar” geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Veteriner Dairesi'nin halk ve hayvan sağlığı ile çevrenin korunmasına ilişkin yasal sorumlulukları kapsamında yürütülen denetim ve kontrollerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.