Chandra Fırtınası, Birleşik Krallık havacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Özellikle Kuzey İrlanda ile İngiltere’nin orta kesimlerindeki havalimanlarında çok sayıda uçuş iptal edildi.
Havacılık analiz şirketi Cirium tarafından paylaşılan verilere göre, fırtına nedeniyle bugün Birleşik Krallık genelinde toplam 149 uçuş iptal edildi.
Verilere göre, planlanan 1.683 gidiş uçuşunun 78’i, 1.682 varış uçuşunun ise 71’i gerçekleştirilemedi.
Yetkililer, olumsuz hava koşullarının gün boyunca uçuş programlarını etkilemeye devam edebileceğini belirterek yolcuları havayolu şirketlerinden güncel uçuş bilgilerini takip etmeleri konusunda uyardı.