Altın fiyatlarının bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla birlikte, müşteriler

Şanghay ve Hong Kong'da değerli metal satan mağazalara akın ederken fiyatlardaki yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Altın fiyatları Pazartesi günü ons başına 5 bin 100 doları aştı. 2025 yılında yüzde 62'lik bir artışın ardından rekor kıran bu yükseliş, merkez bankalarının ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak için yaptığı alımlar ve ABD'de Başkan Donald Trump'ın çalkantılı ilk yılından sonra güvenli liman arayan alıcılardan gelen güçlü talep sayesinde gerçekleşti.

Societe Generale analistleri Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, altının yıl sonuna kadar 6 bin dolar/ons seviyesine ulaşmasını beklediklerini, ancak fiyatların daha da yükselebileceğini ve bu tahminin muhafazakar olduğunu belirtti.

Hong Kong'ta altın ve gümüş gibi değerli metallerle işlem yapan Swiss Investors Corporation Limited'in genel müdürü Simon Littmann, bu yılın Ocak ayındaki işlerinin yaklaşık 20 yıllık kariyerindeki en iyi iş hacmi olduğunu söyledi. Littmann “Geçen yıl muhtemelen ikinci en yoğun yılımızdı ve bu yılın da çok yoğun geçmesi bekleniyor, ancak tedarik sorunlarımız var,” yorumunu yaptı.

Yüksek fiyatlar yine de talebi etkiliyor. Çin'de yatırım amaçlı külçe ve madeni paralara olan ilgi artmasına rağmen yüksek fiyatlar ve vergileri artıran reformların mücevher talebini olumsuz etkilemesiyle toptan altın talebi geçen yıl yüzde 11 düştü.