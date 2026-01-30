Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın kuraklığa girmeyen bölgelerdeki ürün kayıplarını da dikkate alarak üreticilere ödeme yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Çebi, yazılı açıklamasında, özellikle Karpaz’da kuraklık ilanı olmamasına rağmen sahil kesimlerinde ciddi verim kayıpları yaşandığını belirtti. Çebi, doğal yaşamdan kaynaklanan sorunlara ve eşeklerin verdiği zararlara da işaret etti.

Tüm bu zorluklara rağmen çiftçilerin üretimden vazgeçmediğini belirten Çebi, kuraklığa girmeyen bölgelerde de dönüm başına 300 TL ürün kaybı ödemesi kararının Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesinin son derece önemli ve yerinde bir karar olduğunu vurguladı.

“Bu karar toprağına sahip çıkan, emeğini her koşulda sürdüren üreticimizin görülmesi ve desteklenmesi açısından önemli bir adımdır” diyen Çebi, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Bakanlar Kurulu üyeleri ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne üreticiler adına teşekkür etti.