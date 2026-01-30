Motorlu Araç Sürüş Sınavına erken girebilmek için hazırlanan yasa gücünde kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, brüt asgari ücretin yüzde 20’si kadar ek harç ödenmesi halinde 5 iş günü içerisinde sınava girilebilecek.

Bakanlar Kurulu, kararnameyi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.

-Brüt asgari ücretin yüzde 20’si kadar ek harç ödenmesi halinde 5 iş günü içerisinde sınava girilebilecek

Yasa gücünde kararname, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar, başvuru sahiplerinin verilecek olan sınav tarihinden daha erken tarihte sürüş sınavına girebilmeleri için yürürlükte bulunan sınav harcına ilaveten aylık brüt asgari ücretin yüzde 20’si kadar ek harç ödemeleri amacıyla düzenlendi.

Sınava girecek kişiler, “Motorlu Araç Sürüş Sınavı” ücretine ilaveten yürürlükte bulunan aylık brüt asgari ücretin yüzde 20’si kadar ek harç ödemeleri halinde başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Motorlu Araç Sürüş Sınavına girebilecek.