Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen Çatı operasyonu kapsamında tutuklanan zanlılar Marwan Osama A.E. Mohamed, Melis Şuşut ve Abdelrahman Sayed Mahmoud mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek 3 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Çatı Operasyonunda uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen Gönyeli’de ki bir ikametgahta yapılan aramada zanlı Marwan Osama A.E. Mohamed ve Melis Şuşut’un huzurlarında yapılan aramada; yaklaşık 21 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlı Marwan Osama A.E. Mohamed aleyhine 284 gram hintkeneviri alma, verme ve tasarruf ile bir kök hintkeneviri ziraat suçlamalarından dava getirildiğini belirtti. Polis, Melis Şuşut aleyhine ise 21 gram hintkeneviri alma ve tasarruf davaları getirildiğini açıkladı. Abdelrahman Sayed Mahmoud aleyhine de zanlı Marwan Osama A.E. Mohamed’den 262 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından dava getirildiğini kaydeden polis, her üç zanlının da öğrenci olduğunu söyledi. Polis, uyuşturucu verme suçu da işleyen Marwan Osama A.E. Mohamed’in tutuklu yargılanmasını, diğer iki zanlının ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Melis Şuşut’un 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, Abdelrahman Sayed Mahmoud’un 200 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 3 kefilin birer milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, Mahmoud’un haftada 2gün, Şuşut’un ise bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi. Bilgeç, zanlı Marwan Osama A.E. Mohamed’in ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.