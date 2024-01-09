“Burada isimler hiç önemli değil…

Bir genç arkadaşımız seferberliğine gitmemiş, askeri mahkemeye verilmiş cezası da dün belli olmuş!

Mahkeme diyor ki;

2 Bin TL para cezası ödeyeceksin!

Ödemezsen de 20 gün hapis cezası yatacaksın…

Vicdani retçi genç arkadaş anında cevabını verdi!

Para cezası ödemeyip 20 gün hapis yatmayı tercih edecekmiş…

Tabi ki paşa gönlü bilir!

Ödese parayı konu kapanacak ama…

O mücadeleyi seçmiş kendi söylemiyle!

Hapiste neyle mücadele edecekse artık…

Yaptığı elbette siyasi bir şovdur, sonucu hep birlikte göreceğiz artık!

…

Daha önce de kaleme almıştık…

Zorla güzellik olmaz diye!

Askerlik konusunda da aynı düşüncesindeyiz…

Birisi askere gitmek istemezse istemez!

Zaten zorla birini askere alır da silahla kuşatırsanız kendisini ne orduya ne memlekete faydası olmaz…

12 ay boyunca işkence çeker, çevresindekilere de işken çektirir!

Çünkü adı sakıncalı askere çıkar…

Kendi huzuru da olmaz diğer asker arkadaşlarının da!

Ama işte gelin görün ki vicdani ret deyip askerlik yapmak istememek de hele de siyasi nedenlere dayanıyorsa ardından sorunları beraberinde getirir…

Zaten bu konuda bir örgütlenme söz konusudur!

Asıl konu da askerliğe karşı çıkmak değil devlete karşı durmak gerekirse de ayaklanmaktır…

İyi de nereye kadar?

İnsanların elbette bir takım hakları olabilir una da saygı duyarız ama…

Devletin de bir takım hakları olduğunu da unutmamak şartıyla!

…

Dünyanın bir çok ülkesinde var u uygulama…

İnsanlara vicdani ret hakkını vermiş de!

Öyle askere gitmeyip de ense yapma hakları değil bunlar…

Madem ki askere gitmek istemiyorsun o zaman devlete hizmet edeceksin!

Çeşitli devlet kademelerinde…

Askerlik süresinden daha fazla!

Zira bir genç askerlik süresince nöbet tutup, eğitim alıp vatani görevini yerine getiriyorsa senin de bu vatana bir hizmetin geçecek…

Hem de askerlik süresinden daha fazla bir süre!

AB ülkelerinde uygulama böyle…

Madem ki AB standartları, askerlik hizmeti yoksa vatana hizmet var!

Yok onu da kabul etmeyip vatana hizmet de etmek istemezsen o zaman yasalar ne derse odur…

…

İşler daha fazla çığırından çıkmadan bu konular artık masaya yatırılmalıdır…

Kavgasız, dövüşsüz, kimse vatan haini filan ilan edilmeden!

Bunun başka yolları da var aslında…

Ona da yine birçok ülkede olan profesyonel askerlik deniliyor!

Aynen devlet memuru gibi…

İşin de gücün de askerlik olacak ama uzman olarak!

Hem askerlik yapacaksın hem de vatana hizmet…

Bunun da karşılığını maddi olarak yine devletten alacaksın!

Gençler için de iyi bir istihdam kapısı açılmış olacak…

Sonuçta birileri istemiyor diye askerlik tarihe karışmaz!

Dolayısıyla da askerliğe siyasi nedenlerden dolayı karşı çıkanların da elindeki malzemeyi almış olursun…

Uzlaşıyla her şeyin bir çözüm yolu mutlak bulunur!..”

MESAJ KUTUSU

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