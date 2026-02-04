(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen 'kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu' suçlarından tutuklanan Cem Tekin mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görev yapan polis memuru Aysın Erdemirci mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 26 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da Ercan Havalimanı'nda Kale 12 X-ray cihazından geçerek KKTC'den çıkış yapmak isteyen zanlının çantasının içerisinde bir adet MKE ibareli canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde zanlının çalıştığı işyerinde ve evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde mermiyi boş bir arazide bulup çantasına koyduğunu ve orada unuttuğunu söylediğini açıkladı. Polis, ayrıca mermiyle ilgili balistik incelemenin de tamamlandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izinli olduğunu ve KKTC'de ikamet edecek yeri bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalanmasına emir verdi.