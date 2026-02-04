Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Yüksek Mahkeme Başkanının yargıda reform için Anayasa'nın 4 maddesinde önerdiği değişiklikleri desteklediklerini, bunun dışında talep edilecek değişikliklere karşı duracaklarını belirtti.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, yargı sisteminin kilitlendiğini, yargıda gecikmeler yaşandığını, dosyaların biriktiğini, halkın devlete olan güveninin zedelendiğini savunarak, bu gerekçelerle Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ'ın Anayasa'nın dört maddesinde önerdiği değişikliklerin tamamını desteklediklerini kaydetti.

Büsküvütçü, dört maddede değişikliğe ek olarak sadece "savcıların yargılanmasının önünü açacak, başsavcılık makamının denetimden muaf olma halini sona erdirecek ve başsavcıyı yüksek yargının denetimine açacak" değişikliği de kabul edebileceklerini kaydetti. Büsküvütçü, "Bunun dışında tek bir madde dahi kabul edilemez" dedi.