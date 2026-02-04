Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sürpriz isimlerle seçime hazırlandıklarını belirterek, toplumun değişim istediğini söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın programına konuk oldu. Çeler, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak seçim süreci, hükümet politikaları, demokrasi, yargı, anayasa değişikliği ve toplumsal muhalefet konularında açıklamalar yaptı.

-“Sürpriz isimlerle seçime hazırlanıyoruz”

Çeler, genç kadrolarla birlikte sürpriz isimlerin de yer alacağı bir seçim hazırlığı içinde olduklarını belirterek, hem parlamentoda hem de hükümetin ortak partisi konumunda olacaklarını söyledi. Tüm anketlerin ve toplumdaki genel çerçevenin bu yönde bir tablo gösterdiğini ifade eden Çeler, yalnızca anketlere güvenmediklerini, çalışarak çabalayacaklarını kaydetti ve esas anketin sandık olduğunu vurguladı.

Toplumda “TDP Meclis’te olması gereken bir partidir” söyleminin yaygınlaştığını dile getiren Çeler, her evden en az bir oy çıkacağı yönünde bir izlenim olduğunu savundu. Çeler, vatandaşın oy verirken partinin siyasi tüzüğüne ve adayların sözlerini yapabileceğine inanarak oyunu kullanmasının önemine vurgu yaptı.

Toplumun artık partileri takım gibi görmediğine ve halkın düzeni değiştireceğine inanç belirten Çeler, TDP’nin de hak ettiğini alması için sonuna kadar çabalayacaklarını belirtti.

-“Çok seslilik demokrasi geleneği ve toplum barışını gösterir”

Çok sesliliğin hükümete yansımasının demokrasi geleneğini ve toplum barışını gösterdiğini söyleyen Çeler, dörtlü koalisyon bozulmamış olsaydı ülkede "bambaşka bir siyaset" olacağını söyledi.

Çeler, suç işleyenlerin ve suça karışanların TDP’nin hükümette olduğu dönemde yargılanacağını, kimsenin dokunulmazlık arkasına saklanamayacağını kaydetti.

“Bizim en büyük zorluğumuz uyanıkken uyuyanları uyandırmaktır” diyen Çeler, hükümetin toplumu uyanıkken uyutmaya çalıştığını savundu.

Güney Kıbrıs’ın İsrail ile yaptığı anlaşmalara da değinen Çeler, bu anlaşmaların Kıbrıs adasının hayrına olmadığını, olumsuzluk yaşanmaması adına dünyayı ve Güney Kıbrıs’ı uyarmak gerektiğini söyledi.

-“Dokunulmazlık zırhına saklananlarla reform olmaz”

Çeler, yanlış yapanlara karşı güzel örneklerle kendilerini göstereceklerini ve TDP olarak gerçek siyaset yaparak yollarına devam edeceklerini söyledi. Toplumda bazı kesimlerde yer alan “tüm partiler aynıdır” söylemine karşı olduğunu ifade eden Çeler, temiz siyasetten çıkmış TDP’nin varlığının unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel sayesinde Anayasa değişikliğinin kurban edildiğini savunan Çeler, mevcut hükümet tarafından topluma sunulacak bir yasanın toplum nezdinde "yok hükmünde" olduğunu söyledi.

Dokunulmazlık zırhına saklanan, sahte diploma ve rüşvetle suçlanan vekillerin olduğu bir Meclis’te anayasa değişikliğine gidilemeyeceğini ve reform söyleminin inandırıcı olmadığını savunan Çeler, ancak genel seçimlerden sonra gelecek hükümetin yapacağı bir referandumdan “evet” çıkabileceğini söyledi.

Çeler, Üstel’in “yargıya talimat verdik” sözünü de eleştirerek, siyaset ile yargı arasındaki mesafeye sonuna kadar uyulması gerektiğini, başbakanlık mertebesine gelen birinin bu kurala uymamasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

“Seçimden kaçma, güç zehirlenmesi ve korkunun birleşmesiyle” bu tablonun ortaya çıktığını savunan Çeler, hükümete seslenerek en geç ocak ayında seçimde olunacağını ve toplumun sandıkta gereken cevabı vereceğini, dokunulmazlık kalktığında yargılamaların yapılacağını söyledi.

-Siyah bayrak eylemine destek çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne destek verdiklerini belirten Çeler, siyah bayrağın göndere çekilerek yayılmasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Bilişim Suçları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın basın emekçilerinin kalemini kısmaya yönelik olduğunu savunan Çeler, bir vatandaşın yorumu sonrası dahi tutuklama ve ağır cezalara yol açabilecek düzenlemeler içerdiğini, bu yasa geçirilse bile TDP Meclis’e girdiğinde geri çekileceğini kaydetti.

Asgari ücretin sektörel bazda taban maaş olarak belirlenmesi, sektörlere göre barem usulünün özel sektöre de getirilmesi gerektiğini ifade eden Çeler, belirli bir maaş skalasının üzerine çıkılmadıkça aynı kısır döngünün süreceğini anlattı. Çeler, Sosyal Sigortaların ciddi sıkıntıya uğratıldığını ve haksızlıkların teşvik edildiğini de savundu.

Sağlık, eğitim, trafik, tarım ve iş dünyası alanlarında programları olduğunu söyleyen Çeler, bugüne kadar işini bilen, temiz ve dürüst insanlarla çalıştıklarını, seçim zamanı geldiğinde hazırlıklarını topluma anlatacaklarını ifade etti.