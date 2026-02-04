(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Abdul Rauf mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 3 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde zanlının 19 Nisan 2024 tarihinden beri 655 gündür KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, dün sabah itibarıyla zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını ancak henüz tamamlanmadığını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.