(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan zanlılar Abdulkadir Seltekin, Dilan Dağbakan, Fazile Belçim Karabay yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 03:15 raddelerinde Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önlerinde Abdulkadir Seltekin, Dilan Dağbakan, Fazile Belçim Karabay bir taraf, Andreea Timuş ve bir kadın biri erkek 3 kişinin diğer taraf olup olup aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip bir birlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup bir kavgada yer alıp bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık çıkardıklarını söyledi. Polis, kavga esnasında Abdulkadir Seltekin, Dilan Dağbakan, Fazile Belçim Karabay’ın Andreea Timuş’un yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip sağ gözünün etrafında çökme kırığı Seltekin, Dilan vererek vahim zarara uğrattıklarını söyledi. Polis, Andreea Timuş’un Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti. Polis Abdulkadir Seltekin, Dilan Dağbakan, Fazile Belçim Karabay’ın derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde olayla ilgili üç adet kamera görüntüsü inceliklerini anlattı. Polis, incelenen görüntülerde üç zanlının müştekinin etrafında olduğunu, o esnada Andreea Timuş’un gözünü tutarak yere doğru eğildiğini ve yine gözünü tutarak dışarı çıktığının görüldüğünü kaydetti. Polis, diğer şahısların ise kavgayı ayırmaya çalışan kişiler olduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamladığını, Dilan Dağbakan, Fazile Belçim Karabay’ın öğrenci, Abdulkadir Seltekin’in KKTC vatandaşı olduğunu belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tüm zanlıların yurt dışına çıkışını yasakladı. Yargıç, zanlı Abdulkadir Seltekin için iki keflin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç Dilan Dağbakan, Fazile Belçim Karabay’ın ise 80'er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve haftada iki gün ispat-ı vücut yapmalarına emir verdi.