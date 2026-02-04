Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefke Sivil Toplum Örgütleri ile bir araya geldi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Lefke Turzim Derneği’nde gerçekleşen görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Milletvekilleri Fide Kürşat, Ürün Solyalı, Filiz Besim, Salahi Şahiner, Ongun Talat, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer eşlik etti.

CTP Genel Başkanı İncirli, örgütlerin Lefke bölgesi ile ilgili sorunları ve çalışmaları dinleyerek, Lefke bölgesinin kültürünün çok değerleri olduğunu söyleyerek, bu bölgeyi korumaya çalışan paydaşlarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri’nin projelerini yakından takip ettiğini ve desteklediğini belirten İncirli, Lefke’nin potansiyelinin çok büyük ve önemli olduğuna işaret etti ve bölgeyle ilgili çözülmesi gereken sorunların ivedilikle halledilmesi gerektiğini vurguladı.

“Sorunlar birbirine girmiş durumda, Lefke'nin çevre sorunları, ekonomik ve sosyal yaşamdaki sorunlarıyla her şey birbiriyle ilgili. İmar planı da bunun bir parçası” diyen Sıla Usar İncirli, Lefke’nin tarihi, kültürü, çevresi ve doğasıyla kendi özgünlüğünü koruyarak bu çerçeve içerisinde gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

-Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağız

İncirli, CTP’nin halk ile beraber yürüyen ve politika üreten bir parti olduğunu ifade ederek, “Sizler bu gelişmenin nasıl olması gerektiğini planlamışsınız bizim de üzerimize düşen hazırlamış olduğunuz programı alıp kendi hükümet çalışmalarımız içerişinde ilerletmek” dedi.

CTP’nin iktidara yürüyen bir parti olduğunu fakat büyük bir enkaz devralacağını da belirten Sıla Usar İncirli, “Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağız. Her şeyimiz planlı, programlı ve bütçeleri hazır bir şekilde yoluna sokarak hep beraber ilerleyeceğiz. Günün sonunda da iktidar halkın olacak” şeklinde konuştu.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri ise, Lefke’nin 6. İlçe olmasına rağmen devletin bunun farkında olmamasından kaynaklı ilçeleşme sürecinin tamamlanamadığını, bölgede su sorunu olduğunu belirtti.

CMC atıklarının bölge halkı ve doğa için ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirten örgütler, bu konunun iki toplumlu olarak ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Lefke’deki en öncelikli bir diğer sorunun, Lefke Gazi Lisesi olduğu hatırlatılarak, bu konuyu Meclis gündemine taşıdığı için CTP Genel Başkanı İncirli’ye teşekkür edildi.