(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat ve sahte evrak düzenleme suçlarından tutuklanan Duygu Karabulut bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Ali Aydoğanlı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cahit Necipoğlu isimli şirkette çalışan zanlının mart-kasım 2024 tarihleri arasında toplamda 20.304 ABD doları ve 21.257 euro değerindeki hırdavat ve su tesisatı malzemelerini Lefkoşa’daki depodan Demirhan’daki depoya sevk edilmiş gibi gösterip sevkini yaptırmayarak ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde her iki depoda sayıma başlandığını söyledi. Polis memuru, 8 ifade alındığını, ayrıca zanlının 30 ürün için merkez depodan çıkış işlemi yaptığının belirlendiğini ancak malların nereye ve kime gönderildiğini tespit edilemediğini açıkladı. Polis, zanlının çalıştığı birimdeki kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü, depolardaki sayımın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polise sorular sordu. Polis, savunmanın sorusu üzerine alınan 8 ifadede zanlı aleyhinde bir olgu tespit edilmediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.