BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin pazartesi Kıbrıs’a geliyor.

Brüksel ziyaretinin ardından Kıbrıs’a 4 günlük ziyaret yapacak olan Holguin, ilk temasını pazartesi günü Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerinin temsilcileriyle yapacak.

Maria Angela Holguin salı günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Holguin saat 10.00’da Hristodulidis, saat 14.00’de ise Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya gelecek.

BM Barış Gücü Sözcülüğü’nün açıklamasına göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin çarşamba günü iki liderle ortak toplantı yapacak.

Holguin’in perşembe günü adadan ayrılması bekleniyor.