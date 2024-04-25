5 Mayıs'ta yapılacak Büyükkonuk Eko Gün’de gıda satışı yapacak stant sahiplerine yönelik, "gıda güvenliği ve hijyen" konularında eğitim verildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eğitim veren Gıda Mühendisi Gülsen Akdoğdu, temiz ve güvenli gıda üretiminin önemini vurgulayarak bir günlük etkinlikte stant kurarak satış yapacak kişilere halkn güven ve huzurla alışveriş yapması ve toplum sağlığının korunması yönünde bilgiler aktardı.

Gülsen Akdoğdu, hem etkinlik öncesi eğitim verilip, etkinlik günü de gün boyu gıda stantlarının ve restorantların denetleyeceğini açıkladı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da yaptığı açıklamada, "Eko Gün’ün esas amacının kırsalda yaşayıp pazar imkânı bulamayan ev hanımlarının ve küçük üreticilerin desteklenmesi yanında bölgenin ve kültürün tanıtılması olduğunu vurguladı.

Tuğlu, "Tabii ki bunun yanında üreticiyi desteklediğimiz kadar katılımcı ve bölgemize ziyarete gelip alışveriş yapan halkında sağlığını korumak da birinci vazifemiz. Her yıl eko gün öncesi gıda ürünü yapıp satış yapan kişilere yönelik yapılan eğitimlerin bir yenisini de yine yaptık. Gıda Mühendisi Gülsen Akdoğdu hem eğitim verip hem de 5 Mayıs günü tüm gıda ürünü satışı yapan üreticileri denetleyecektir. Tüm halkımıza buradan çağrımız, güven içinde gönül rahatlığı ile alışveriş yapabileceklerdir” dedi.