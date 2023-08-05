MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, polislerin görevlerini daha güvenli yapabilmesi için bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Büsküvütçü, bir polisin görev başındayken meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi birinin de yaralanmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşanan kaza polis teşkilatımızın eksik ekipman, çalışma saatlerinin yoğunluğu, görev yıpranmalarından kaynaklı psikolojik destek eksikliği gibi sıkıntıları da bir kez daha göstermiştir. Bir an önce bu tip eksikliklerin de giderilerek polislerimizin görevlerini daha güvenli ve sağlıklı şekilde yapması sağlanmalıdır” dedi.

Büsküvütçü açıklamasında, kazada yaşamını kaybeden polis Oytun Çakır’ın yakınlarına baş sağlığı diledi, yaralanan Coşkun Küçük’e de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.