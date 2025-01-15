Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü Dr. Fazıl Küçük’ün halkın en karanlık günlerinde ışık olduğunu, direnişi bir dava olarak benimsediğini, Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve haklarını savunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını vurguladı.

Büsküvütçü, Küçük'ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Büsküvütçü, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde liderlik yapmış, bizlere bağımsız bir gelecek kazandıran aziz Dr. Fazıl Küçük’ü ölüm yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Dr. Küçük'ün önderliğinde yürütülen onurlu mücadelenin, halkın birlik ve dayanışma ruhuyla birleşerek, özgür ve bağımsız bir devlet kurulmasının temel taşlarını oluşturduğunu belirten Büsküvütçü, mesajında "Bugün, üzerinde özgürce yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dr. Fazıl Küçük ve onunla birlikte mücadele eden kahramanlarımızın alın teri, inancı ve direnişinin bir eseridir. Bağımsızlığımızı, haklarımızı ve kimliğimizi savunmaya devam etmenin en büyük sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız.” ifadelerine yer verdi.