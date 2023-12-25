Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, eğlence sektörüne uygulanan vergi sistemini eleştirerek yeniden düzenlenmesini istedi.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye gelen yabancı sanatçılara verilecek ücretlerin son derece yüksek olduğunu, bu kişilerin bir nevi ticaret yaptığını ve para kazandığını hatırlattı.

Büsküvütçü, sanat adı altında yapılan bu ticaretten vergi alınmayarak ülke ekonomisinin zarara uğratıldığını savundu.

Vergi veya fon olarak yeni bir düzenleme yapılmasını talep eden Büsküvütçü, oluşacak gelirle yerli sanatçıların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Büsküvütçü, hükümetin tutumunu eleştirerek, kendi sanatçısına ambargo uygulamakla suçladı.