Levent Özadam - Mesaj Kutusu
2020 yılında gündeme gelen bir 'sapık' haberi vardı.
Bu sapık, Girne'deki bir telefoncuda çalışıyor.
Ümit Güzelel isimli bu şahıs, hem işletme sahibine hem de müşterilere ait cihazları çalıyor ve ertesi sabah Türkiye’ye kaçıyor.
Bununla da yetinmeyen bu telefon sapığı, şirketin ve çalınan cihazlardaki rehberleri kopyalayarak, özellikle kadın numaralarını belirliyor ve Whatsapp üzerinden sapıkça mesajlar gönderiyor.
Tacizler uzun süre devam ediyor.
Bu çalıntı telefonlardaki rehberi kullanarak kadınların peşine düşüyor.
Onları sürekli rahatsız ediyor.
Hatta sosyal medyadan fotoğraflarına ulaşıp Photo Shop yaparak cinsel içerikli görseller hazırlıyor.
Şimdi bu sapık Türkiye'de...
Daha önce KKTC'den deport edilmiş.
Bu aralar sapıklığın dozunu yine iyice artırmış.
Bazı iş insanları, kadın siyasiler ve ülkenin tanıdık simalarını hem taciz etmeye başlamış hem de fotoğraflarıyla oynayarak belden aşağı görseller hazırlamış.
Hatta ve hatta şuan ülkeyi yöneten kadroyla da ilgili elinde hazırlanmış iğrenç görseller olduğu iddia ediliyor.
Bu sapık için KKTC polisi tarafından girişimde bulunulduğu ancak zanlı Türkiye'de olduğu için bir şey yapılamadığı söyleniyor.
Şimdi hem Kıbrıs Türk polisinden hem de Türkiye yetkililerinden adı sanı kaydı belli olan bu sapığı işbirliği yaparak enselemelerini bekliyoruz.
Ve iki ülke arasında bu adi suçlarla ilgili iletişimin ve işbirliğinin bürokratik engeller olmadan hızlıca çözüleceği bir çalışma bekliyoruz.
Yaşanan bu olayla ilgili 22 Eylül 2020 tarihli Kıbrıs Postası haberi şöyle:
Girne’nin popüler teknoloji firmalarından MİR İletişim'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı…
Şirkette uzun yıllardır çalışan Ümit Güzelel isimli şahıs, işletme sahibi Fırat Ayrılmazkardeşler’e ait dizüstü bilgisayarı, cihaz tamirinde kullanılan aletleri ve iki müşteriye ait cihazı alıp, gemiyle Türkiye’ye kaçtı.
Ancak hırsız, çaldığı cihazların yanında, şirketin ve çalınan cihazlardaki rehberleri de kopyalayarak, özellikle kadın numaralarını belirledi ve Whatsapp üzerinden sapık mesajlar gönderdi.
Yaşananlar üzerine maddi – manevi ciddi kayıplar yaşadıklarını ifade eden şirket direktörlerinden Fırat Ayrılmazkardeşler, sosyal medyadan bir video yayınlayarak açıklamalarda bulundu, yaşananların detaylarını aktardı.
Olayın bir hafta kadar önce yaşandığını, pazartesi akşamı söz konusu şahsın cihazları ve rehberleri alarak kayıplara karıştığını, Güzelel’in evine gittiğini ancak evinde de bulamayınca polise haber verdiğini ifade eden Ayrılmazkardeşler, şöyle devam etti:
“Polis arkadaşlar Muhaceret Dairesi’ne sordurdu ve Ümit Güzelel’in gemiyle sabah saatlerinde adadan ayrıldığını ve Türkiye’ye gittiğini öğrendik. Ben aldığı cihazlar noktasında değilim. Benim adıma kadınlara sapıkça mesaj atması, sapıkça ithamlarda bulunması… Bunlar hiç güzel şeyler değil. İşletme olarak ciddi zarar gördük ve görmeye de devam ediyoruz…”
…
Yeni ekonomik paket açıklandı.
Dar gelirliler için 'Dağ fare doğurdu' diyebiliriz..
Beklentiyi çok yüksek tutmamakla beraber yine parası olana krediler yoluyla daha çok para imkanı sağlayan bir paketti bu.
Türk lirasının değer kaybının ve covid sonrası dünya ve Rusya Ukrayna savaşı sonrası ekonomik daralmanın farkındayız.
Eti budu belli KKTC devletinin yapabilecekleri de ortada...
Yine de bu ekonomik paketin içinde asgari ücretli için güzel bir haber olabilirdi en azından.
3'er 5'er yapılan akaryakıt zammı 1 lira olarak değil de yine 5 lira olarak geri alınabilirdi...
Halkın en büyük beklentisi piyasanın ucuzlamasından başka bir şey değil..
Devlet bazı temel ihtiyaç maddelerindeki vergi oranını düşürebilirdi mesela...
Bu tür ekonomik krizlerde toplumun en dar gelirli kesimlerini unutmamak gerekiyor.
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MESAJ KUTUSU
Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, Biontech aşılarının kullanma süresi 3 ay daha uzatılmıştı ancak o süre de Mart ayı itibarıyla sona erdi. Halen bu aşıların kullanıldığını biliyor musunuz? Konuyu acilen gündeminize alıp masaya yatırmanız isteniyor, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Ali TUNÇTAŞLI, parti içi muhaliflerde bir eğlence mekanında boy gösterisi yapınca genel başkanınız da baskın kurultay kararı alarak hodri meydan çekmiş oldu. Parti içinde yapılan bir ankette de oy oranı yüzde 60’ın üzerinde görülüyor. Hesabı kitabı ona göre yapmanız gerekiyor…
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Sayın Necati ÇOBAN, bu aralar fazlasıyla medyatik olup biraz da ön planda olmaya çalışınca Başbakanı da zor durumda bırakıyorsunuz. Biraz daha geri planda kalmanız öneriliyor, uyarma ihtiyacı hissettik bilesiniz!
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