Ülke tarihinde benzer suçlamalarla yargılanan kamu görevlileri açısından emsal oluşturabilecek nitelikte ağır teminat şartlarıyla serbest kalan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nun hâlâ görevde olması, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Görevi kötüye kullanma, rüşvet alma, suç gelirlerini aklama ve yasaya aykırı patlayıcı madde bulundurma gibi son derece ağır iddialarla itham edilen Cahitoğlu’nun, yaklaşık üç hafta tutuklu kaldıktan sonra teminatla serbest bırakılmasına rağmen görevinden ayrılmaması “Bu neyin diyeti?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Ağır Suçlamalar, Güçlü İddialar

Edinilen bilgilere göre Hüseyin Cahitoğlu, söz konusu suçlamalar kapsamında defalarca mahkeme huzuruna çıkarıldı ve ifadesi alındı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dosyada, isnat edilen suçların ağırlığı ve niteliği dikkate alındığında, benzer durumlarda kamu görevlilerinin ya istifa ettiği ya da görevden alındığı biliniyor. Ancak Cahitoğlu’nun ne istifa etmesi ne de görevden alınması, adalet ve eşitlik ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri doğurdu.

Çifte Standart Tartışması

KIBRIS MANŞET’in gündeme taşıdığı sorular ise yanıt bekliyor: Benzer iddialarla tutuklanan başka bir üst düzey bürokratın, Ünal Üstel başkanlığındaki hükümet tarafından kısa sürede görevden alındığı hatırlatılırken, Başbakanlık Müsteşarı’nın neden hâlâ makamında olduğu merak ediliyor. Kamuoyunda, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu konuda çifte standart uyguladığı yönündeki eleştiriler giderek artıyor.

KIBRIS MANŞET olarak soruyoruz: Aynı ülkede, benzer suçlamalar karşısında farklı uygulamaların gerekçesi nedir? Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu kim tarafından, ne uğruna korunmaktadır? Kamu vicdanını yaralayan bu durumun, hükümet ve ilgili makamlar tarafından şeffaf ve tatmin edici bir şekilde açıklanması beklenmektedir.