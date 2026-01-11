Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Dijital Karekod Sistemi –uygulamasının 200 binden fazla vatandaş tarafından kullanılmaya başladığını açıkladı. Bakan Amcaoğlu, 5 Ocak 2026 Pazartesi gün gerçekleştirdikleri tanıtımın ardından 15 günlük deneme safhasına geçilen uygulamaya vatandaşların ilgisinin yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada “Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda hayata geçirilen elektronik etiket uygulamasının yaklaşık bir hafta içerisinde 200 bini aşkın kişi tarafından incelendiğini ve kullanılmaya başladığını tespit ettik” dedi.

“Bu durum bakanlık olarak bizleri çok mutlu etmiştir. Bir yandan tüketiciyi korumak, öte yandan market işletmecilerinin en çağdaş rekabet koşullarında zarar görmemesini sağlamak hedefiyle yola çıktık” diyen Bakan Amcaoğlu, bu uygulama ile vatandaşın alışveriş için fiyat takibini marketleri gezmeden ve vakit kaybetmeden yapabileceğini hatırlattı.

Vatandaşın, bu uygulama sayesinde, marketlerdeki tüm ürünlerin fiyatlarını yerinden kalkmadan öğrenebileceğini belirten Bakan Amcaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Market işletmecileri fiyatlamalarını yaparken KKTC’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan fiyatlara da erişebilecek. Kısacası fiyat noktasında piyasada kontrollü bir denge oluşturulmuş olunacak. Ayrıca Güney Kıbrıs’a geçiş yapabilen vatandaşlarımız, oradaki fiyatlarla kıyas yapabilecek. Çünkü uygulamada, Merkez Bankası’nın paylaşacağı günlük kurlar baz alınarak, ürünlerin fiyatları Euro olarak da belirtilecek.”

Bu arada Bakan Amcaoğlu, elektronik etiket uygulamasının nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak hazırlanmış kamu spotları ve sosyal medya paylaşımlarının yakında daha görülür bir şekilde vatandaşa ulaşacağını da ekledi.