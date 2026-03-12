Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Kampüsler Daire Başkanı Behzat Özçete, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban’ı ziyaret etti.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, görüşmede, ARUCAD ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı arasında geliştirilebilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında, ARUCAD bünyesinde kurulan ve afet bilinci ile gönüllülük kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen AKUT ekibinin çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Toplumsal dayanışma, afetlere hazırlık ve gençlerin bu alandaki farkındalığının artırılmasına yönelik yapılabilecek ortak faaliyetlerin ele alındı.