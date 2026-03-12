(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan Bakır Nardan mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 08.03.2026 tarihinde saat 10:20 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir isimli işletmeye müşteri olarak giden zanlının masa üzerinde satışa sunulmuş olan 68 bin TL değerinde ikinci el Iphone 17 promax marka cep telefonunu alarak herhangi bir ödeme yapmayarak işyerinden ayrılıp sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının sirkat etmiş olduğu cep telefonunu Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir iş yerine kendisine ait olduğunu söyleyip 55 bin TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25.08.2025 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının Girne’de bina açma, sirkat ve mülke tecavüz, Gazimağusa’da müstahdem tarafından sirkat suçlarından hakkında soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığın belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, çalışmak için ülkeye geldiğini, 6 ay Girne’de bir iş yerinde çalıştığını, izin çıkarılmadığını akabinde işten çıkarıldığını söyledi. Zanlı, Lefkoşa’da iki ayrı iş yerinde de kısa süreyle çalıştığını, hakkını alamadığını, bu nedenle bu suçu işlediğini kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.