Uygulamalı m otosiklet eğitmenliği sınavı 17 Nisan'da yapılacak.



Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, sürücü eğiticisi HH2H1J sınıfları için 6–17 Nisan tarihleri arasında “Motosiklet Eğitmenliği” eğitimi verileceğini, ardından da sınav yapılacağını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın, Şoför Okulları ile ilgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü uyarınca düzenlenecek eğitimlere katılımın zorunlu olmadığı belirtildi.

Eğitimin ilk iki günü Polis Okulu Müdürlüğü’nde, diğer günleri ise Alayköy Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilecek.

Eğitimin sonunda 17 Nisan'da uygulamalı eğitmenlik sınavları Alayköy Sanayi Bölgesi’ndeki sınav alanında yapılacak.

Açıklamada, adayların sınava katılacakları araçları, kimlik kartları ve sürüş ehliyetleri ile birlikte saat 08.00’de sınav yerinde hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı.