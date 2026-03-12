Gazimağusa’da sakin Evren Sağır (E-40) ikametgahının garajında ölü bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili yapılan ileri soruşturmada, bahse konu şahsın yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.

-Girne’de 33 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi

Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinde çalışan, Girne’de sakin Faheem Abbas (E-33), bu sabah 10.00 sıralarında, aniden rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Abbas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Abbas'ın ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından tespit edilecek.

-Girne’de ölü bulunan 84 yaşındaki şahsın ölüm sebebi kalp damar hastalığı

Girne’de ikametgahında ölü bulunan Klaus Christoph Kehr’in (E-84) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

-Yeniboğaziçi’nde hırsızlık

Yeniboğaziçi’nde bir ikametgahın üst katındaki yardımcı evin kapısı açılarak içeriye girildi ve yastık, yorgan, şilte örtüsü ve tost makinesi kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen L.M. (K-48) tespit edilerek tutuklandı.

-Demirhan’da hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahs, iki parfüm, saç boyası ve iki kalem pil çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.A.K. (E-57) tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.