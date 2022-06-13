Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Hayat çok pahalı...
Peki bu pahalılıkla nasıl mücadele edeceğiz!
Eğer asgari ücretliye, kamu çalışanı ve emekliye zam yaparak bu sorunun çözüleceğini sanıyorsanız çok yanılırsınız.
Tabi ki zam şart ama maaşlara zam yaparken hayatı da aynı anda ucuzlatmadığınız sürece sadece rakamlar değişiyor.
Vatandaş ne diyor?
Piyasayı ucuzlatın yeter...
Mevcut durumda asgari ücretlinin ayakta kalması imkansız.
Zaten rakamlarda bunu gösteriyor.
Açlık sınırı için belirlenen rakamın altında kaldı asgari ücret.
Bu ay kamu çalışanı ve emekli maaşlarına da Hayat Pahalılığının yansıtılması bekleniyor.
Ekonomi Bakanı Amcaoğlu ile Maliye Bakanı Atun'un açıklamaları her ne kadar da farklı olsa da ortalama yüzde 40 civarı bir artış bekleniyor.
Yüzde 40'lık sabit zam ülkedeki refah düzeyini nasıl etkiliyor peki..
2011 sonrası istihdam edilen 8 Bin Lira maaş alan da yüzde 40 zam alacak 2011 öncesi işe girişli 18 bin lira maaş alanda yüzde 40.
Geliri yüksek olan yine bu standardını sürdürecek ki bu hakkı ama altta kalan yine geçim derdiyle yaşayacak.
Hükümetin bu konuda bir çalışma yapması gerekiyor.
Düşük gelirlilere zam oranı yüzde 50 olacaksa yüksek gelirlilere 30 olsun...
Ülke kaynakları daha adil paylaşılsın.
Eşit işe eşit ücret ödensin.
Asgari ücretli sosyal statüsüne göre ödensin.
2 çocuklu bir baba ile bekar bir çalışan arasında fark olsun.
Asgari ücretliye zam yapılması için daha fazla beklenmesin. Enflasyon kimseyi beklemiyor, döviz her geçen gün artıyor.
Toplum her geçen gün ikiye ayrılıyor.
Dar gelirli ve zengin!
Orta direk eriyor...
Orta direği ayakta tutmak hükümetin görevi ve aynı zamanda bir devlet politikası olmalı!
Göz göre göre iflasa doğru sürükleniyoruz...
Bu gidişat hayra alamet değil...
Eğer çalışanlar arasında adalet sağlanmazsa uçurum gittikçe büyüyecek ve altta kalan iyice ezilecek…
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Akaryakıt fiyatları Ukrayna Rusya krizi ile birlikte tavan yaptı.
Tüm dünyada fiyatlar yükseldi..
Ancak bizdeki yükseliş anormalin de ötesinde...
Başka ülkelerde bir depoyu doldurmak eskiye oranla daha pahalı olabilir ama bizde artık bir depo benzin almak neredeyse imkansız.
Dar gelirli bir vatandaş için aylık benzin masrafı çok ciddi bir rakama ulaştı.
Petrol fiyatlarındaki artış ortada ancak pompaya yansıyan miktar bunun kat kat üstünde.
Devlet, akaryakıt satışını gelir kapısı olarak görmeye başladı.
Yani halkın cebine elini çok fena attı.
Belki Türkiye de bu yöntemi uyguluyor ve akaryakıttan aldığı vergilerle gelir sağlıyor ama KKTC'de durum farklı.
Bu ülkede toplu taşıma yok denecek kadar az.
Akaryakıt fiyatları piyasayı ve iş insanlarını çok olumsuz etkiliyor ve pahalılığı artırıyor.
Yani Türkiye de bir çalışan otobüsle, metroyla işe gider gelir bir şekilde ulaşımını sağlar ve tasarruf eder ama burada siz insanlara tasarruf etme şansı bile vermiyorsunuz.
Akaryakıt fiyatlarına yüklenerek devletin gelir elde etme sevdasını gözden geçirmesi gerekiyor..
Bu iş sürdürülebilir ve ekonomik akla uygun değil.
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Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle bazı esnaf kesimi ahlaksız yöntemler denemeye başladı…
Özellikle Güney’den gelen müşterileri bazlamak için hesaplarda yabancı para birimlerini normalinden daha düşük değerde Türk Lirasına çevirerek kısa günün karı mantığıyla hareket etmeye başladılar!
İnsanların gözünün için baka baka müşterileri resmen kazıklıyorlar…
Ama bazı Rum komşularımız yedikleri kazığı anlamış olsalar gerek ki Kuzey’e geçişlerde Türk Lirası kullanmaya başladılar!
Bu konuda hem esnaf odasına hem de tüm vatandaşlara büyük sorumluluk düşüyor…
Altın yumurtlayan tavukları lütfen yolunacak kaz olarak görmeyelim…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, UBP’li bazı kurmaylardan yerel seçim ve milletvekili ara seçimi için teklifler aldığınız ve kısa sürede teklifleri değerlendirerek kendilerine olumlu ya da olumsuz yanıt vereceğiniz konuşulmaya başlandı. UBP parti tabanında yapılan yorumların geneli olumlu diye duyduk…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, büyük otellerin elektrik faturaları yeni tarifeye göre 2 Milyon TL’den başlıyormuş. Bir çoğunun solar enerji sitemi olmasına rağmen mahsuplaşmanın olmaması nedeniyle faturaları ödeyemeyecek durumla olanların da bulunduğu belirtiliyor. Turizmin patronu olarak bu konuda sorumluluğunuz büyük…
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Sayın Kamil DİREL, elektrik kesintileri konusunda ciddi bir program yapıp hangi bölgenin hangi saatte kesinti olacağı konusunda kamuoyuna detaylı bilgi vermeniz konusunda mesajlarınız geliyor. Vatandaşın sabrı bu konuda taşmak üzere!
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, geçtiğimiz akşam evinizdeki sağlıkla ilgili mangallı bir toplantı gerçekleştirdiğinizi öğrendik. Bu arada devlette hekim eksikliğinden daha ziyade devlet hekimlerinin birkaç saat çalıştıktan sonra kendi özel kliniklerine ya da hastanelerine koşturma sorunu var, denetim şart!
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Sayın Mehmet BOYACI, sosyal medyada Levent velileri adı altında kurulan bazı grupların okulunuz hakkında karalama kampanyası başlattıklarını biliyor muydunuz? Bu konuda rakip okullara dikkat artık ahlaki değerler tamamen paspas edilmiş durumda…
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Sayın Ali KAMACIOĞLU, İngiltere ile ticaretin başlama olasılığı bile iş insanları ve üreticiler arasında heyecan ve memnuniyetle karşılandı. Umarız bu fırsatı iyi değerlendirir ve bir nebze olsun kötü gidişatın önüne geçebilirsiniz…
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Sayın Ayşegül BAYBARS, partiden hem istifa etmemek hem de disiplin kurulu tarafından ihraç edilmemek için müthiş bir plan hazırladığınız ve önümüzdeki hafta da bunu hem partiye hem de kamuoyuna açıklayacağını duyduk. Bakalım Kudret hoca bu sürpriz gelişme sonrasında nasıl bir yol haritası belirleyecek…
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Sayın Turgay KIROK, başında bulunduğunuz Narkotik şubenin başarılı operasyonları devam ederken çok yakında ekibinize yeni takviyeler yapacağı konusunda bir takım gelişmeler bekleniyor. Ekibinizle birlikte başarılarınızın devamını diliyoruz…
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Sayın Sunat ATUN, bu ay sonu verilmesi planlanan hayat pahalılığında eğer artışlar maaşlar üzerinden olursa çarşı pazardaki fiyatları da yine maaşlar üzerinden belirlemeniz gerekmektedir. Akaryakıt ve elektrik fiyatlarını da bir zahmet ona göre ayarlayınız…
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Sayın Meryem ÖZKURT, önünüzdeki hafta içinde yasal değişikliğin gerçekleşeceği ve sizin de özgürlüğüne kavuşacağınızı memnuniyetle öğrendik. Bu arada cezaevi koşulları ve mahkumların yaşam hikayelerini derleyip güzel bir eser ortaya çıkarabilirsiniz, güzel bir gazetecilik örneği vermiş olursunuz…
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Sayın Cihan ERDOĞAN, pek muhterem babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik, merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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