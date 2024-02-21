Dün sabahtan akşama 3 kişiden açıklama bekledik...

Kimmiş bunlar;

Ayşegül Baybars,

Jale Refik Rogers,

Gülşah Sanver Manavoğlu.

Beklediğimiz neydi?

UBP rozeti taktılar mı yoksa takmadılar mı?

Tabi bu yasal olarak uygun değil ama merak ettik işte!

Aslında UBP ile dirsek temasında olduklarını biliyorduk...

Görüşmeleri de Gülşah hanım yürütüyordu!

Eğer bir kabine krizi yaşansaydı, HP’den istifa eden iki vekil UBP’ye dışarıdan nisap desteği verecekti...

Hemen her konuda da anlaşmışlardı!

...

Her üçünün de adı UBP’nin anket çalışmasında yer alıyordu...

Haliyle kamuoyu UBP’ye mi geçtiler diye birbirine sordu!

Sahi ankette isimlerinin yer almalarına izin vermişler miydi?

Bunu kendileri açıklayacak artık...

Ama açıklasalar hiç fena olmayacak, siyasi kulisler bu konuyla çalkalanıyor!

Bizim fikrimiz anketten haberleri filan yoktu...

Şimdi bu ankete çoğunluk saçma sapan diyor ya!

Bize göre kesinlikle öyle değil...

Beğenseniz de beğenmeseniz de anket çok yerlere mesajlar verecek nitelikte hazırlanmış!

Özellikle Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers...

Kendi içinde sorun yaşayan iki küçük ortak için ne haliniz varsa görün deniliyor!

Çantada iki vekil hazır diye!

...

Peki bu anketi kim yaptırdı?

İHA’nın yakın olduğu kesimler belli...

Özel bir ekip hazırlandı, UBP’li kurmaylarla özel toplantılar düzenlendi karşılıklı görüş alışverişinden sonra geçtiler telefonların başına taradılar bütün partilileri!

Aslında bu UBP’nin geleceğinin de şekillenmesi için bir çalımaydı...

Sonuçta Hem Ersin Tatar hem de Ünal Üstel’in açık ara farkla önde olduğu çıktı ya da öyle çıkarıldı!

Ersin Tatar mesajı KKTC kamuoyunaydı...

Seneye yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara’nın adayı bir kez daha Tatar olacaktı!

Bu aynı zamanda muhalefete de verilen bir mesajdı...

...

Üstel’e gelince;

Bu anket sonucuna göre UBP kurultayında Ankara bir kez daha Ünal Üstel’e tam destek vereceğini ima etmişti...

Mesaj da tabi ki başta Hasan Taçoy olmak üzere aklından adaylığı geçiren diğerlerineydi!

Bunun adına çok rahatlıkla sünnetçi korkusu da diyebilirsiniz...

Kurultayın ne zaman yapılacağı belli olmasa da yapılan ön bir çalışmaydı ve görünenden çok daha fazla mesaj içeriyordu!

Artık nereye çekerseniz çekin...

...

Kurultayın güçlü adaylarından Hasan Taçoy da anketteki mesajlara karşı mesaj vererek buyurun er meydanına dedi...

Çünkü madem ki arada bu kadar fark vardı niye kurultaya gidilmiyordu!

Hatta gülüp geçtiğini bile söyledi...

Kendince haklı nedenleri vardı ama bu konuda son sözü kimin söyleyeceğini de çok iyi biliyordu!

Taçoy’un aday olup olmayacağı bize göre hala muammadır...

Yüreği istese de biz eminiz ki son dakika adaylıktan çekilecek ve meydanı Üstel’e bırakacaktır!

Şu anki duruşu da gurur gösterisinden başka bir şey değildir...

Zira UBP içinde Ankara ile ilişkilerinin bozulmasını isteyen kimseyi bulamazsınız!

Doğaya ters bir olaydır bu çünkü...

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Kemal DÜRÜST, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bir bürokratın gelinini alıp bir başkasını işinden edince mağdur olan arkadaşın kıvılcımı ateşlendirdiği ve ardından tüm kirli çamaşırların ortaya döküldüğü konuşulmaya başlandı. İntikam ateşleri bakalım daha kaçının yanmasına neden olacak, hep birlikte göreceğiz artık...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, UBP anketinde partinin yıldızları arasında yer almasanız da başbakanın Bakü ziyaretinde ona vekalet edecek olmanız parti tabanında en fazla konuşulan konuların başında geliyor. Aslında bu bile anketin çelişkilerle dolu olduğu gösteriyor değil mi?

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Sayın Bertan ZAROĞLU, YDP kurultayında artık kesinlikle kilit isim haline geldiniz. Talip hocadan sonra şimdi de Erhan başkan size elini uzattığına göre bunun keyfini zevkle çıkarabilirsiniz. Bu arada Talip bey kazanması halinde size öyle tekliflerde bulunacak ki dört ayak üzerine düşeceksiniz...

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Sayın Dürdane Abi ACI, karayollarında tam da icraatlara başlamışken imza yetkilerinizin elinizden alınması nedeniyle bir hayli üzgün olduğunuz söyleniyor. Bu arada imza yetkisiz hala görevinizin başında olmanız da hayli çelişkili yorumlara neden oluyor. Bu arada talimat kimden geldi biliyor musunuz?

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Sayın Halis ÜRESİN, MİK Başkanlığınız döneminde başlayan Alsancak-Lapta yolunun değerinden çok daha fazlaya mal olacak olması nedeniyle birilerinin eski defterleri karıştırdığını duyduk. Yakında kapınız çalınırsa sakın evham yapmayın olur mu?

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Sayın Ünal ÜSTEL, İHA’nın yaptığı anket sonucu biraz çelişkileri de gözler önüne serse de UBP parti tabanında ‘ağabeylik’ görevinizin bir süre daha devam etmesi gerektiği yönünde yorumlar yapılmaya başladı, bunu iyi değerlendirmenizde yarar görüyoruz, hadi bakalım hayırlara vesile olsun...

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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, UBP anketinde üst sıralarda yer alınca önce heyecan yaptığınız ancak yakın dostlarınıza adaylık teklifini kabul etmeyeceğini söylediğiniz belirtiliyor. Bu süreçte doğru bir karar ürettiniz, şimdilik siyaseti uzaktan izlemek en iyisi olacaktır!

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Sayın Özdemir TOKEL, adaylar listesine artık girdiğinize göre artık aktif siyaset zamanı da gelmiş demektir. Hoş zaten siyasetin tam göbeğindesiniz ama meclis koltukları da epey yakışacaktır size değil mi?

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Sayın İrfan Tansel DEMİR, Hayat pahalılığı konusunda kamuoyunun karşısına geçip mantıklı açıklamalar yapınca kamuoyunda olan güvensizlik azalmaya başladı. Demek ki vatandaş ile iletişimi hiçbir zaman koparmamak gerek!