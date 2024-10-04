İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, kapalı BMGK oturumunun ardından 15 üye adına açıklama yaptı.

Baeriswyl açıklaması, İsrail'den bahsetmese de İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından geldi.

BMGK üyelerinin Guterres'e ve BM nezdinde oynadığı çok büyük role desteklerinin tam olduğunu belirten Baeriswyl, tüm üyelerin Genel Sekreterle verimli ve etkili ilişkiler yürütmesinin önemine dikkati çekti.

Baeriswyl, "Tüm üyeler, Genel Sekreterin görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı." ifadesini kullandı.

- İsrail, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'e atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in bu kararının ardından BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Guterres'e destek verdiklerini açıklamıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in ise BM'deki konuşmasında, Genel Sekreter'den hiç bahsetmemesi ve "ABD, İsrail'e tam, tam, tam destek vermektedir." diye konuşması dikkati çekmişti.