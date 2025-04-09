(Kamalı Haber)- Gönyeli’de Sht. Caner Gönyeli Sokak üzerinde çıkan kavgada bir şahsı darp eden İbrahim Naser ve Hussien Ali yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Toykan Gülerler mahkemeye olguları aktardı. Polis, Hussien Ali’nin vahim zarar, İbrahim Naser’in ciddi darp ve kasti hasar suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis, İbrahim Naser’in 1 Nisan 2025 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Gönyeli'de Şht. Caner Sokak üzerinde iki gurup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ali Alahyane’nin yüzüne sağ eli ile defalarca yumruk atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ederek ağzında bulunan takma dişlerin kırılmasına sebep olup kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, Hussien Ali’nin ise Ali Alahyane’yi eli ile iterek bordür taşına düşüp, bel kemiğinde kırık oluşmasına sebep olup vahim zarara uğrattığını açıkladı.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, 8 günde birçok kamera görüntüsü incelendiğini, zanlıların suç tespitinin yapıldığını ifade etti. Polis, incelenen kenara görüntüleri sonucu İbrahim Naser’in kasti hasar ve ciddi darp, Hussien Ali’nin ise vahim Ali’nin ise işlediğinin görüldüğünü belirtti.

Polis, zanlılardan olay mahallinden temin edilen kamera görüntüleriyle ilgili izahat istendiğinde suçlarını kabul ettiklerini ifade etti.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede öğrenci izniyle bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat_vucut yapmalarına, her ikisi için birer kefilin 300'er bin TL nakit kefalet senedi imzalamasına, zanlı Ali'nin 60 bin, zanlı Naser'in 45 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.