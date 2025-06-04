(Kamalı Haber)- Beyköy'de meydana gelen ölümle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili Türker Kasaboğlu ile Ahmet Amdemir'in ardından işveren Mahmut Şanverdi de tutuklandı. 3 zanlı mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemeye olguları aktardı. Polis, 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:30 raddelerinde Beyköy'de Salih Bumbaroğlu Sokak üzerinde Mahmut Şanverdi'ye ait inşaatta işveren konumunda olan Türker Kasaboğlu'nun nezdinde ustabaşı olan Türker Amdemir'in himayesinde çalışan Burhan Uddin'in inşaatın üçünü katında çalışmakta olduğu bir sırada dengesini kaybedip 11 metre 45 cm yükseklikten toprak zemine düşüp yaraladığını söyledi. Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise devamında Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine yatırıldığını belirtti. Polis, 22 Mayıs 2025 tarihinde mesele ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığına bağlı Müfettişler tarafından olayın meydana geldiği inşaat alanında İş Güvenliği ile eksiklikler olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, yaralının 31 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirmesiyle zanlılar hakkında tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Türker Kasaboğlu ile Ahmet Amdemir'in avukatı polise sorular yöneltti. Avukat, yetkili müteahhit firmasının tespit edilip edilmediğini sordu. Polis, Çalışma Bakanlığından yapılan araştırmada işverenlerin Mahmut Şanverdi ve Türker Kasaboğlu’nun bildirildiğini söyledi. Avukat, inşaataki eksikliklerle ilgili kime bildirim yapıldığını sordu. Polis, Türker Kasaboğlu ile Mahut Şanverdi’ye yapıldığını açıkladı.

Avukat, bildirimin sadece Şanverdi’ye yapıldığını öne sürdü. Avukat, ayrıca Şanverdi’nin müteahhitlik bürosu olmamasına rağmen müteahhitlik yaparak suç işlediğini iddia etti. Avukat, kaza günü Türker Amdemir'in orada olmadığını da söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ıspatı vücut yapmalarına, kişi başı 80 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.