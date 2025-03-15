BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL BEYARMUDU’NDAKİ İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

Ergün Yahat

Başbakan Ünal Üstel, Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İftarda Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve en sonda başbakan Ünal Üstel birer konuşma yaparak etkinlikte, bölge halkı ve davetlilerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. İftar programında konuşan Üstel, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, dayanışma ve kardeşlik ruhunun önemine dikkat çekti. Programa, belediye yetkilileri, bölge halkı ve partililer de yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin ardından katılımcılarla sohbet eden Başbakan Üstel, vatandaşların taleplerini dinledi ve Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.