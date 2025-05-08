Avrupa Günü 2025 "Birlikte" sloganıyla cumartesi günü kutlanıyor.

AB Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gün dolayısıyla ara bölgede, Ledra Palace Otel önünde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Barış, çeşitlilik, kültürel miras ve birlik gibi değerleri teşvik etmenin amaçlandığı etkinlik Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarının iş birliğiyle düzenleniyor.

Yerel sanatçıların performansları ve çocuklar için özel olarak hazırlanmış etkinlikler dâhil olmak üzere kültür-sanat programları yer alacak kutlamalar saat 15.00'de Songbirds Toplumlar Arası Çocuk Korosu'nun performansı başlayacak.

Ardından, ana sahnede Avrupa Uyum ve Reformlar Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’nun video mesajı yayınlanacak. Video mesajının ardından ise Lefkoşa Rum Belediye BaşkanıCharalambos Prountzos ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı açılış konuşmalarını yapacak. Konuşmaların ardından LBO Çocuk Korosu sahne alacak ve bunu Guinness Dünya Rekoru sahibi Kıbrıslı dansçı Dinos Kkanti’nin sergileyeceği dünyaca ünlü Cam Dengeleme Dansı takip edecek.

Programının geri kalanında LBO Latin Trio, PAOK Klirou ve HASDER Halk Dansları Grubu ile Grup Otantik sahne alacak. Etkinlik, ünlü Kıbrıslı grup Angelos Avgousti ve Arkadaşları’nın canlı performansı ile sona erecek.

Ana sahnedeki etkinliklerin yanı sıra, kukla gösterisi, yenilenebilir enerji atölyesi, hazine avı, el sanatları atölyesi, yüz boyama ve başka pek çok etkinliğin yer alacağı renkli bir çocuk programı da gün boyu devam edecek.

Katılımcılar ayrıca, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen çalışma ve projeler hakkında bilgi almak için çeşitli stantları ziyaret etme fırsatı da bulacaklar. Ayrıca, AB üye devletlerinin stantları, Avrupa Birliği üye devletleri hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunacak.