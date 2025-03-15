DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Yatar, her yıl Mart ayının ikinci haftasında kutlanan Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’nın, toplumda kronik solunum hastalıkları hakkında farkındalık yaratmayı ve Pulmoner Rehabilitasyonun (PR) önemini vurgulamayı amaçladığını vurguladı.

Yatar yaptığı yazılı açıklamada, Pulmoner rehabilitasyonun etkinliği ve faydası gösterilmiş olmasına rağmen, merkez sayısının az, hastaların merkezlere erişim oranlarının ise oldukça sınırlı olduğunu söyledi.

Yatar’ın Pulmoner rehabilitasyon hakkındaki paylaşımları şöyle:

“Pulmoner Rehabilitasyon, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), astım, İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH), Pulmoner Hipertansiyon, Kistik Fibrozis, post-COVID sendromu, akciğer cerrahisi öncesi ve sonrası veya akciğer nakli gibi solunum sistemi hastalıklarına sahip bireylerin solunum fonksiyonlarını iyileştirmek, yaşam kalitesini artırmak ve hastalık yönetimini desteklemek için uygulanan çok disiplinli ve bilimsel temelli bir programdır. Hastaların tıbbi öyküsü, semptomları, egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesi ve psikolojik durumu detaylı bir şekilde değerlendirilerek kişiye özel bir rehabilitasyon programı oluşturulur.

Temel bileşenlerinden biri olan egzersiz eğitimi, hastaların kardiyovasküler dayanıklılığını artırmayı, kas gücünü ve solunum kapasitesini geliştirmeyi hedefler. Ayrıca hastalara doğru nefes teknikleri, enerji tasarrufu yöntemleri, tedaviye uyumun önemi gibi konularda eğitimler verilir. Bunun yanı sıra, sigarayı bırakma, fiziksel aktiviteyi artırma ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma gibi davranış değişikliklerini teşvik eden uygulamalar da programın önemli bir parçasıdır.

KOAH ve diğer kronik solunum hastalıkları yalnızca fiziksel değil, psikolojik etkiler de yaratmaktadır. Anksiyete ve depresyon gibi sorunlar, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle PR programları, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri de sunarak hastaların mental sağlığını güçlendirmeyi hedefler.