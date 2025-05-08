Lefkoşa ve Bahçeli köyünde yarın bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilimdeki çalışma nedeniyle yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Gönyeli Kayıp Sokak, Yakamoz Sokak, Büyükayı Sokak, İncirli Sokak, Kuzucuk Sokak, Cennet Sokak ile Atatürk Caddesi'nin bir kısmına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan yine orta gerilim şebekesindeki çalışma nedeniyle yarın 10.00 -13.00 saatleri arasında Bahçeli köyündeki Carrington Sitesi ve çevresinde elektrik kesintisi olacak.