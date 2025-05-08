Lefkoşa ve Bahçeli köyünde yarın bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

LTB Başkanı Harmancı, Viyana’da “Act Now Belediye Başkanları 2025” konferansına katıldı LTB Başkanı Harmancı, Viyana’da “Act Now Belediye Başkanları 2025” konferansına katıldı

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilimdeki çalışma nedeniyle yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Gönyeli Kayıp Sokak, Yakamoz Sokak, Büyükayı Sokak, İncirli Sokak, Kuzucuk Sokak, Cennet Sokak ile Atatürk Caddesi'nin bir kısmına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan yine orta gerilim şebekesindeki  çalışma nedeniyle yarın 10.00 -13.00 saatleri arasında Bahçeli köyündeki Carrington Sitesi ve çevresinde elektrik kesintisi olacak.