Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), her yıl olduğu gibi, artan hava sıcaklıklardan dolayı okullardaki öğleden sonraki etkinlikler sonlandırılmadığı gerekçesiyle Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yaptı.

Eylemde KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Özlem Gürkut açıklama yaptı.

-Maviş: “Çocukların altına girebileceği bir ağacı bile yok”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasında, bu haftaki hava sıcaklığının ortalama 32 derece olacağını dile getirerek, “Bizde böylesi sıcak bir günde bu eylemi yapmayı istemezdik.” dedi.

Lefkoşa Dr. Suat Günsel İlkokulu’nun yeni yapılan okullardan bir tanesi olduğunu ancak çocukların altına girebileceği bir ağacı bile olmadığını söyleyen Maviş, “Dr. Suat Günsel İlkokulu, külliyeden önce tamamlanan bir okul. Külliyede istemediğimiz kadar erken büyüyen ağaç var. Oradaki ağaçların bir kısmı buraya da dikebilirlerdi.” ifadesini kullandı.

Maviş, 50 yıldır hava koşulları nedeniyle pazartesi ve perşembe günleri öğleden sonraki faaliyetlerin bakanlık tarafından Ekim ayına kadar askıya alındığını ancak bu yıl Çavuşoğlu'nun bu uygulamayı mayıs başı değil, mayıs ortasından itibaren uygulamaya koyacağına işaret etti. Bunun temel nedeninin de öğretmene bakış açısıyla ilgili olduğunu savunan Maviş, bakanın teamüllerden değil de, "Ben yaparım olur" mantığıyla hareket ettiğini savundu.

- "Her yıl ortaya yeni bir şey atıyor"

Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana her yıl ortaya yeni bir şey attığını, dolayısıyla eğitimi tartışmak yerine, farklı konuları ele aldıklarını söyledi.

Maviş, şöyle konuştu:

“İlk yılında öğretmenler yasasında değişiklik önerisi ortaya attı. Geçtiğimiz yıl kitapların içeriğinin cinsiyetçi bir şekilde değiştirilmesini gündeme getirdi. Bu yıl da Disiplin Tüzüğü değiştirildi. Son iki aydır okulların kapasitesinin artırılması, eğitimin niteliğinin yukarıya çekilmesi, 2025-26 yılında eksikliklerin nasıl tamamlanacağını konuşmak yerine Disiplin Tüzüğü'nü konuştuk.”

Nazım Çavuşoğlu’nun eğitimi değil başka sorunları odak yaparak, sorumluluklarını topluma unutturmaya çalıştığını iddia eden Maviş, bunları tekrar hatırlatmakla mükellef olduklarını kaydetti.

Sendikaların Disiplin Tüzüğü çerçevesinde taleplerini bir bütün olarak dile getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Maviş, “99 sorununuz olur, bir sağlık sorununuz çıkar, her şeyi bırakarak sağlık sorununuzla ilgilenirsiniz. Disiplin Tüzüğü de bunlardan biridir. Kıbrıs Türk toplumunun Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ve laikliği noktasında yaşadığı hassasiyete refleksini gösterdi.” dedi.

Burak Maviş, Disiplin Tüzüğü'yle ilgili davanın Anayasa Mahkemesi’nde 15 Mayıs’ta görüşüleceği bilgisini vererek, İskele’de Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın da eylemine devam ettiğini söyledi.

- "Okulların iyileştirilmesi yüzde 20'de kaldı"

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, öğrencilerin geçici diye yapılan konteynerlere hapsedildiğini söyleyerek, “Deprem güvenliğiyle ilgili okulların iyileştirilmesi yüzde 20'de kaldı. 124 okulun yüzde 20'si iyileştirildi.” dedi.

Okulların ihtiyaçlarına da değinen Maviş, Gönyeli'de üç, Yeniboğaziçi-Mormenekşe bölgesinde bir, Kaymaklı-Dumlupınar bölgesinde bir, Girne'de iki, Alsancak-Karaoğlanoğlu bölgesinde bir, Dikmen'de bir tane ve Mağusa'da da bir tane okul ihtiyacı olduğunu kaydetti...

Burak Maviş açıklamasında, Dr. Suat Günsel İlkokulu’nun deprem güvenliğiyle ilgili bir sorunu olmamasına rağmen okulda sekiz adet konteyner bulunduğunu ve bu konteynerlerden üç tanesinin sınıf, 5 tanesinin de branş odası olarak kullanıldığını kaydetti.

Okulun 450 kapasitelik bir okul olarak planlandığını ancak okula yoğun talep olması nedeniyle sayının 540'a ulaştığını belirten Maviş, yeni dönemde ise talebin 600'e ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Maviş bölgeye bir okul daha yapılma sözü verildiğini de söyleyerek, “Üzerinden bir yıl geçti ne bir okul faaliyeti var, ne de planlaması var. Şunu da tekrardan vurguluyorum, Külliyeye harcanan parayla zaten ada genelinde 97 tane okul yapılabilirdi.” eleştirisinde bulundu.

Gelecek yıl birçok alanda öğretmen, öğretmen yardımcısı, sekreter, hademe ihtiyaçları olacağını da dile getiren Maviş, insan kaynakları yanı sıra altyapı, yemek ve program geliştirmeyle ilgili de hiçbir şey yapılmadığını iddia etti.

-Dr. Gürkut: “Çocukların beton zeminler üzerinde 40-50 dereceye ulaşacak sıcaklıklarda dışarıda tutmak yarardan çok zarar verecek”

Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut ise konuşmasında kamusal sağlık alanında olduğu gibi kamusal eğitim alanında da çok ciddi sorunlar bulunduğunu belirterek, bu durumun bugüne kadar izlenen nüfus politikaları nedeniyle oluştuğunu savundu.

Mevcut altyapının söz konusu hizmetleri sürdürmeye yetmediğini aktaran Gürkut, deprem riskindeki artış nedeniyle ne okulların, ne de hastanelerin deprem güvenliği çalışmalarının tamamlanmadığını belirtti.

Gürkut, konteynerlerde iklimlendirmenin çok zor olduğunu ve “çocukların kalıcı olarak buralarda eğitime mahkûm edilmelerinin başlı başına sorun” olduğunu söyleyerek, okulların sadece eğitim veren yerler olmadığını, aynı zamanda çocukların dayanışmayı öğreneceği, sosyokültürel gelişmelerini sağlayacakları önemli alanlar olduğunu kaydetti.

Bu nedenle çocukların sınıf dışında geçirdikleri zamanların da önemli olduğu vurgusunu yapan Gürkut, “Sağlıklı ortamlarda, sürdürülebilir ortamlarda bunları yaşamaları çok önemlidir.” dedi.

Gürkut, hekimler olarak insanlara belli bir derecenin üzerindeki sıcaklıklarda güneşte kalınmaması önerisini yaptıklarını hatırlatarak, “Bu sağlığınız için ciddi bir tehlike oluşturur. Ama burada görüyoruz ki yepyeni bir okuldayız ancak gölgesine sığınabileceğimiz tek bir ağaç bile yok.” İfadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda çocukların beton zeminler üzerinde 40-50 dereceye ulaşacak sıcaklıklarda dışarıda tutmanın sağlık açısından yarardan çok zarar vereceğini söyleyen Gürkut, “Eğitimin amacı sağlıklı, kendine güvenen, mutlu nesiller yetiştirmektir ve bilgili nesiller yetiştirmektir. Ama görüyoruz ki okullarımız bu imkanlara haiz değil.” dedi.