Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, birinci basamak sağlık hizmetlerinde ciddi açılım hedeflediklerini kaydederek, yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla 24 yıl aradan sonra bir halk sağlığı uzmanının göreve başlayacağını açıkladı.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Özlem Özçay ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan Topçuoğlu ile Sağlık Bakanlığı’nda değerlendirme toplantısı yapan Dinçyürek, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, 4 Nisan’da daha geniş katılımlı bir toplantı yaptıklarını anımsatarak, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Dairesi’nin hazırladığı birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik taslak plan ve projenin uzmanlarla paylaşıldığını söyledi.

Dinçyürek, bu süreçte bilgi birikimi ve deneyimlerden faydalanarak halkın doğrudan hissedeceği bir açılımı yürürlüğe koymayı hedeflediklerini vurguladı.

-“24 yıl aradan sonra halk sağlığı uzmanı göreve başlayacak”

Hakan Dinçyürek, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından göreve başlaması planlanan halk sağlığı uzmanı ile ilgili idari düzenlemelerin sürdüğünü de belirtti.

24 yıl aradan sonra bir halk sağlığı uzmanının sağlık servislerinde göreve başlayabilmesi için çalışıldığını ifade eden Dinçyürek, “Bu gelişme bizlere bilimsel anlamda ciddi bir katkı sunacak” dedi.

Her işin bir uzmanı olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, halk sağlığı uzmanlarının özellikle birinci basamak tedavide, koruyucu hekimlikte, erken tanıda, aşılama ve bağışıklık konularında önemli bir bilgi birikimine ve donanıma sahip olduğunu belirtti.

Bilgiye, deneyime, tecrübeye, halk sağlığına ve toplum yararına değer bir bakanlıkta görev yaptıklarını vurgulayan Hakan Dinçyürek, “Bireysel çıkarlardan çok toplum yararını ön planda tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

-“Yarın da toplantı olacak”

Aynı kapsamda yarın bakanlık müsteşarının da katılacağı üçüncü toplantının da gerçekleştirileceğini belirten Dinçyürek, bakanlık bünyesinde yürütülen plan ve projelerin tamamlanmak üzere olduğunu ve ilgili paydaşlarla da yerinde değerlendirmeler yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız” dedi.

-Özçay

Toplantıya katılan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Özlem Özçay, 15 yıldır sahada aktif olarak görev yaptığını belirtti. Nisan ayı başından bu yana Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü ile temas halinde olduğunu ifade eden Özçay, bugün itibarıyla açılan münhal kadroya resmi başvurusunu yaptığını söyledi.

Özçay, koruyucu sağlık hizmetleri alanında edindiği bilgi ve deneyimi halkın hizmetine sunmak için heyecan duyduğunu dile getirdi.